Tempestade e calma

A sorte pareceu mudar de xeito definitivo para o Choco esta tempada. Tras moitas semanas de mala fortuna, de deixarse puntos no camiño, agora sumou sete nos tres últimos encontros e onte, en Santa Mariña, tivo esa présada de fortuna necesaria para apañar un empate ante un Compostela que tivo dúas ocasións claras para levarse o partido, pero que tampouco amosou condicións extraordinarias para estar na zona alta da táboa clasificatoria.

O equipo de Marcos Montes saiu concentrado ó terreo de xogo, cunha clara intención de ter o balón e chegar ó área contraria. Deste xeito, Óscar Pérez e Rober asociaronse na frontal do área e o segundo desbordou á defensa e superou a Lucas Díaz.

Un tanto que obrigou ó Compostela a saír algo máis, pero contou coa axuda local para facer a igualada. Lucas errou ó intentar iniciar a xogada e Mitogo asistiu a Tomás Abelleira que aproveitou a acción para superar a Cortegoso no man a man.

Dezaseis minutos e encontro igualado en Santa Mariña. Do intercambio de golpes saiu fortalecido o Compostela, que tivo máis intención ata o descanso, pero sen grandes ocasións. De feito, a opción máis clara volveu a ser por un erro local. Perda do balón e, nesta ocasión, Mitogo optou por conectar un puntapé que marchou ó longueiro.

O descanso sentou ben ós locais, que sairon con intención e con máis posesión que o Compostela no segundo acto. Aínda así, as ocasións foron escasas e ambos conxuntos abusaron do xogo directo. A opción máis clara volveu a ser local e, nesta ocasión, foi o extremo Gonzalo García o que enviou o esférico ó longueiro.

No tempo engadido o Choco pediu un penalti ó entender que un disparo de Silva foi desviado polo brazo dun defensor visitante. Quinto empate seguido do Compostela e o Choco ten unha renda de dous puntos sobre o descenso.

Choco:

Cortegoso, Gonzalo, Yago Vázquez, Lucas, Gándara, Alberto Suárez, Rober, Gabi Misa (Juan Feijóo, min. 78), Félix (Comis, min. 62), Marcos, Óscar Pérez (Silva, min. 71).

Compostela:

Lucas Díaz, Seoane, Cabrejo, Manu Rodríguez (Lamas, min. 15), Santi Taboada, José Vives, Gonzalo (Diego Rey, min. 84), Julián, Tomás Abelleira, Ubeira, Mitogo (Nogueira, min. 71).

Goles:

1-0, min. 5: Rober; 1-1, min. 16: Tomás Abelleira.

Árbitro:

José Manuel Cives Enjo. Amosou cartón amarelo a Óscar Pérez polo Choco e a Vives, Tomás Abelleira e Ubeira polo Compostela.

Incidencias:

Partido correspondente á décimo sexta xornada.