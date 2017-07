Tan preparados como el líder

Jóvenes y preparados, a pesar de que este año no será su oportunidad. El porriñés Jacobo Ucha (W-52 Oporto) y el redondelano Samuel Blanco (LA Aluminios) se encuentran en una concentración en altitud para preparar a conciencia el final de temporada y, en concreto, la Volta a Portugal, pero ninguno de los dos estará en ella. La principal ronda por etapas lusa comenzará el próximo viernes 4 de agosto.

El porriñés Ucha lo tenía claro desde hace semanas pero matiza que "me vine a Navacerrada con el resto del equipo que sí irá. Enfoco esta preparación como algo válido para el futuro, así sé cómo funciona mi cuerpo en este tipo de condiciones". Por su parte, Samuel Blanco vive una situación diferente porque "estoy como primer suplente y tengo que estar preparado igual. La idea era ir, pero la formación se reforzó y pasé a esta situación. En todo caso, al final de temporada tengo más carreras y quiero estar bien".

Por su parte, Jacobo Ucha tenía claro que no estaría en la gran cita del ciclismo luso. El de Budiño está en el mejor equipo del país y "me iba haciendo a la idea de que no iba a la Volta a Portugal porque el nivel es muy alto. Siete de los ocho que fueron el año pasado siguen en el equipo y el que va a entrar es Amaro Antunes, que es un escalador de primer nivel que ganó en la Vuelta al Algarve con los World Tour y acaba de ganar el Trofeo Agostinho aquí. El bloque está hecho y lo lógico es que no hubiera cambios".

No obstante, Ucha quiso realizar la preparación como uno más porque "es mi primera concentración y estamos nueve ciclistas del equipo aquí. En altura se trabaja de una manera diferente y el cuerpo funciona diferente. Cambia la forma de entrenar, también la de alimentarse, todo es distinto. Es una gran experiencia". De hecho, el ciclista porriñés matiza que "al contrario de lo que le parezca a la gente, hay que entrenar un poco menos porque dispones de menos oxígeno. Además, estás a 1.800 metros y, a poco que hagas, salen entrenos duros, con mucho desnivel. Los kilómetros no son tantos, pero el tiempo es el mismo".

Todavía está a mayor altura el redondelano Samuel Blanco en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. "Tenemos un descuento del 50% gracias a la Federación Española de ciclismo en la estancia aquí. Sale muy rentable porque hay servicio de masaje, crioterapia y estás en altura. Vendré más años. El equipo me ofrecía estar en Serra da Estrela con casa y masajista, pero es más bajo y aquí estoy a 2.400 metros", indicó el corredor y aclara que "tenía bastantes esperanzas, pensaba que iba a ir hasta este mes. Hay que seguir trabajando y no queda otra. Ya tenía reservado en el Centro de Alto Rendimiento y, como estoy como primer suplente, decidí venir igual para prepararme por si tengo que ir. Si al final toca, estaré al máximo. Aquí estoy con Antonio Angulo, compañero de equipo, y entrenamos en la zona. Además, hay ciclistas de Caja Rural y Movistar y hacemos grupeta". Samuel Blanco, por si surge cualquier contratiempo, desea estar al máximo en el final de temporada. Además, "me queda la Taça de Portugal y después tenemos algún compromiso por fuera como la Vuelta a Guatemala y van a intentar alguna más en Sudamérica. Todavía no está confirmado al 100%, pero están trabajando para ir a esas competiciones".

El porriñés Ucha sí que trabaja más a largo plazo porque en el final de año su calendario es más escaso, pero todavía pueden aparecerle opciones. "La concentración es pensando en otros años y conocerme yo. La altitud a una gente le viene bien, pero a otra no, y no todo el mundo responde igual. La verdad es que pensé que se podía cargar más, pero hay que ajustarlo bien porque, si te pasas, andas reventado tres días", explica Ucha y añade que "los compañeros están muy fuertes y a mí subir me cuesta más. Intento aprovechar el llano y después ponerme a rueda".

La Volta a Portugal la vivirá como un espectador más e "iré a alguna etapa porque se junta mucha gente. Es muy bonita y el equipo va a ganar con Veloso de líder. Él se prepara muy bien y tiene las cosas claras en estas concentraciones. El año pasado ganó Vinhas porque se metió en una escapada, pero el equipo hizo primero, segundo y cuarto con Alarcón".

Ucha y Samuel Blanco vivieron su primera campaña completa en el pelotón portugués y el redondelano, al estar en un equipo más pequeño, tuvo más opciones de lucimiento personal. Aún así, indica que "me gustaría estar mejor, pero tuve varias caídas y en una rompí la clavícula. No fui todo lo regular que hubiera querido. Algún puesto pude hacer en Castilla-León y en el Gran Premio Beiras, pero aún me queda mucho por delante. Tengo que trabajar para estar mejor. Las oportunidades hay que aprovecharlas y yo, este año, no lo hice". Blanco añade que "en principio, están contentos conmigo y espero no tener problemas para renovar. El equipo es pequeño y me gusta mucho. Es muy profesional, al 100%, y tienes todo lo que necesitas. El presupuesto no es alto, pero no falta de nada, me cuidan bien y pagan al día. No me puedo quejar, es un equipo serio".

Ucha está en el mejor equipo de Portugal y Blanco en uno modesto pero también de la categoría continental. Ambos verán por televisión o desde la cuneta una Volta a Portugal que preparan como si la tuvieran que correr. No están entre los escogidos, pero sí aparecen por si surge una inesperada opción.n