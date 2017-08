Tan lejos y tan cerca

Tan cerca, pero tan lejos. Solange Pereira se quedó a poco más de un segundo y cuatro posiciones de colarse en las semifinales de 1.500 metros del Campeonato de Mundo de atletismo en su primera aparición en un evento de este nivel.

La canguesa corrió en la tercera serie y firmó el segundo mejor registro de su vida con 4:06.63 -tenía 4:06.39-. Sin embargo, fue insuficiente para subir el peldaño de la primer ronda, quedó relativamente cerca, pero también lejos en una de las mejores carreras de su trayectoria deportiva.

Pereira corrió en la tercera serie, que se convirtió en una intermedia entre la fulgurante primera y la lenta segunda. Las dos primeras vueltas fueron de ritmo medio, pero después llegó un cambio brusco antes de lo esperado. Pereira aguantó en la parte final del grupo, pero llegó sin capacidad de realizar un buen sprint en los últimos 200 metros y cedió el tiempo definitivo para no colarse en las semifinales. Todas las mujeres que la precedieron en la llegada pasaron el corte. Seis por puestos y tres por tiempos. Las otras tres atletas clasificadas por tener un registro más bajo lo hicieron desde el primer 1.500 del día, disputado a ritmo constante. En esa serie también se quedó a las puertas de pasar a semifinales la española Marta Pérez (4:05.82), que rebajó de forma notable su mejor marca personal.

Solange Pereira se mostró satisfecha al termino de su prueba y expresó que "estoy muy contenta. Ante estos monstruos poco más podía hacer. Me faltó un pelín de fuerza al final. Aún así, estoy muy contenta". La canguesa añadió que "correr aquí es algo increíble. El estadio es espectacular. He salido y se me ha puesto la piel de gallina y he dicho: hoy lo vas a bordar. Te vas a comer a todas".

Soli Pareira matizó que no fue así porque "en un Mundial te pones en tu sitio. Lo he peleado mucho, muchísimo, he estado en mi marca y más no puedo pedir. Estoy muy feliz".

Cáceres, eliminado

En lo referente a la participación española, el saltador de longitud Eusebio Cáceres quedó eliminado al realizar tres nulos en la ronda de clasificación. "Han sido tres nulos milimétricos, pero son nulos. No contaba con esto. Me encontraba bastante bien y tranquilo durante la competición, aunque los vientos eran muy cambiantes", explicó el saltador de Onil, que hace cuatro años en Moscú se quedó a un centímetro de la medalla de bronce. Cáceres asegura que no tenía molestias. "Me he encontrado bien. Lo he intentado y me sentía muy bien. El problema ha sido mío. Estaba bastante confiado, no esperaba esto para nada".

Peleteiro salta hoy

La atleta de Riveira Ana Peleteiro entra hoy (12:00, Teledeporte) en competición en triple salto. La mínima para estar en la final es 14.20 metros.n