Suspendido por el humo

El partido entre Sárdoma y Femiastur, previsto ayer tarde en As Relfas y correspondiente al grupo 1 de Segunda División femenina, se jugará en fecha por determinar al ser suspendido por el árbitro, el vigués José Luis González.

Cerca de la media hora de encuentro (0-0 en el marcador), el colegiado decidía suspender el choque, inicado a las 16:30. El viento, que además atraía ceniza y humo, mezclado con un calor sofocante, llevaba al juez de la contienda a tomar esa decisión, por lo que el partido se reanudará a partir del minuto 25 con saque de banda a favor de las viguesas en las proximidades del área visitante, según recoge el acta. Antes, González Sobrado había preguntado a ambos equipos si querían seguir jugando y el Sárdoma fue tajante: "Sí".

El choque se había parado para que las jugadoras se refrescaran, una medida ya habitual que se pudo ver en pretemporada entre Sárdoma y Matamá debido al calor sofocante. Y en ese momento las conversaciones del árbitro con capitanas y banquillos se intensificaron. La grada estaba expectante y María Calvar se aproximaba para informar de que se barajaba la posibilidad de la suspensión. El Femiastur contaba con alguna jugadora de las titulares que padecía asma. Pero el choque se reanudaba. En el tiempo jugado, el Sárdoma ya había tenido dos ocasiones muy claras, una de ellas en remate de Joana al larguero, al aprovechar un centro que le caía en el punto de penalti, aunque el marcador se mantenía inamovible.

La vuelta al juego apenas duró un par de minutos. Lo que le llevó al Sárdoma hacerse con el cuero en la medular y buscar un pase entre líneas para María Calvar, que no llegó. La portera asturiana, Sheila Casasola, se le adelantaba con una salida para despejar el balón a su banda izquierda... y lo siguiente que ocurría era que la guardameta del Femiastur se iba al suelo. Atendida por su entrenador, José Manuel López, y tras aproximarse el árbitro, este señalaba el camino de los vestuarios. Su decisión, para no poner en riesgo la integridad física de las jugadoras.

Después, todavía hubo tiempo para que las partes debatieran sobre una decisión que Vicky Vázquez, la capitana del Sárdoma y varias veces campeona de Segunda División con El Olivo, reconocía no haber vivido jamás.

En el acta, el colegiado, que no hizo referencia a que el Sárdoma no veía impedimento alguno para jugar ni tampoco refleja la posición al respecto del C.D. Femiastur, González Sobrado escribía que "a las 17:14 horas" daba el partido por suspendido "motivado por fuerza mayor". Y la argumentaba basándose en el "humo existente que había en el ambiente, provocado por un incendio en una zona cercana. Este humo provocaba irritación en los ojos y mareos en varias jugadoras".

En las observaciones el colegiado del comité gallego continuó explicando que "viendo que la integridad física de ellas estaba en peligro, decidí suspender el encuentro". El Femiastur volverá a coger el autobús en una nueva fecha todavía sin concretar. En principio, el Sárdoma ve dos posibilidades, el 1 de noviembre (festivo, Todos los Santos), entre las jornadas 7 (Femisatur-Racing y Victoria-Sárdoma) y 8 (Vimenor-Femiastur y Sárdoma-Matamá), o el 6 de diciembre (festivo, Día de la Constitución) entre las jornadas 12 (Sporting-Femiastur y Llanera-Sárdoma) y 13 (Femiastur-Victoria CF y Sárdoma-Oviedo). En caso de que los equipos no alcanzasen un acuerdo, sería la RFEF la que determinaría la fecha. n