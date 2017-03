Suspendido dos años por dopaje un remero de Tirán

El remero de Tirán Adrián Lago Casabella ha recibido una sanción de dos años debido a un positivo por metilhexanamina que dio en un control antidopaje al que se sometió en septiembre del año pasado en San Sebastián, tras la disputa de la primera jornada de la regata de La Concha.

El propio deportista vigués, de 28 años, hizo ayer pública su sanción por medio de un comunicado en el que asegura que "en modo alguno he tomado esa sustancia deliberadamente y mucho menos con intención de mejorar mi rendimiento físico al margen de la ley y en perjuicio del deporte limpio".

Tanto Lago como Tirán atribuyen el positivo a un suplemento nutricional llamado N.O. Xplode 3.0, producto que toman habitualmente todos los remeros del club y que en algunos casos "podría hacer subir el porcentaje hormonal y dar positivo", según indicó el deportista en el comunicado.

"Fue lo único que tomamos ese día y varios médicos nos corroboraron, al noventa por ciento, que el positivo había sido por eso", dijo después a este periódico Adrián Lago, que aseguró que el suplemento "me lo dio el club" y que "no hubo mala fe en absoluto. Quedamos todos bastante impactados porque no lo esperábamos ni mucho menos. Entre otras cosas, porque no nos jugábamos nada".

El remero vigués ha recurrido la sanción ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y al mismo tiempo ha solicitado una reducción de la sanción inicial de dos años de suspensión de licencia federativa a otra de un año o un año y seis meses.

Sin embargo, reconoció que "en este momento estoy muy decepcionado con la situación, por cómo sucedió y por cómo me han tratado, y la verdad es que no tengo ninguna gana de volver a competir".

Lago, formado en la trainera de Coruxo y que en los últimos años militó en Samertolameu y en Tirán, aseguró que "mi plan es seguir con mi vida normal porque yo no vivo del remo ni gano dinero con él. Me da pena porque me gustaba competir, pero es lo que hay".

Sotelo: "Nunca hemos dado a los remeros sustancias prohibidas"

El positivo de Adrián Lago cayó como un jarro de agua fría en la Sociedad Deportiva Tirán, que cree en la inocencia de su remero pero asegura que todos los productos que dan a sus deportistas están homologados, incluido el N.O.-Xplode 3.0. "Parece ser que este producto fue retirado una vez en España, en 2010, y según dónde lo compres dicen que puede tener esa sustancia (metilhexanamina), pero nosotros lo adquirimos en tiendas oficiales como Decathlon", afirmó ayer el directivo José Manuel Sotelo, que recordó que "tres días antes del control de Adrián, otros tres remeros nuestros pasaron también un control y dieron negativo. No sabría decir por qué se dio este caso".

Sotelo señaló que "todos los remeros tomaban ese suplemento y otros nueve, pero ahora nos han dicho que éste, bajo algunas circunstancias, podría dar positivo. Estos suplementos tienen que llevar el sello de Sanidad. Todo lo que lleva ese sello, lo puedes tomar".

El directivo de Tirán indicó también que "nosotros creemos en su inocencia y lamentamos que haya dado positivo. No tiene ningún sentido, el primer día de La Concha, darle un producto dopante y arriesgarse por nada, porque además nosotros nunca hemos dado a nuestros remeros ninguna sustancia para mejorar el rendimiento. Todo lo que compramos está debidamente homologado".

Por último, Sotelo afirmó que "Tirán siempre se ha posicionado a favor de endurecer las penas por dopaje y con esto se nos cae un poco el mundo encima".

Por su parte, el entrenador de la trainera moañesa, José Ángel Cambados 'Truco', explicó que "los médicos coinciden en que el positivo podría deberse al N.O. -Xplode, que es un suplemento que se vende en grandes superficies y puede adquirirlo cualquier persona".

Truco apuntó que este suplemento nutricional "es un producto que tomamos todos los remeros, aunque no siempre, y es un poco más fuerte que un Acuarius o que otra bebida isotónica. Yo tengo la conciencia tranquila porque sé que no le hemos dado nada prohibido".

El N.O.-Xplode se publicita como "un potente pre-entreno diseñado para mejorar tu fuerza, tu resistencia y tu rendimiento durante el entrenamiento. Gracias a la combinación de sus ingredientes conseguiremos bombeos más potentes y trabajaremos por encima de nuestras posibilidades". n