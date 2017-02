A superar el resbalón

El Celta B recibe hoy al Lealtad de Villaviciosa con la intención de levantarse de la derrota que encajó el pasado domingo en Burgos (2-0) –que puso fin a una racha de siete jornadas sin perder– para seguir acechando a los dos primeros clasificados.

El equipo celeste mantuvo frente a los castellanos el buen juego, pero le faltó pegada y un error de Néstor le costó el primer gol, que empezó a decantar el encuentro.

Alejandro Menéndez tendrá que decidir si da continuidad al guardameta o vuelve a optar por Iván Villar, que fue el titular hasta que subió al primer equipo por la lesión de Rubén Blanco y desde su regreso al filial aún no ha jugado.

El técnico asturiano ha convocado a veinte futbolistas para esta cita, por lo que deberá descartar a dos esta mañana, y no es probable que introduzca muchos cambios en su once tipo, que, al margen de la portería, podría estar integrado por Kevin, Roger, Diego Alende y Samu en defensa; Borja Fernández y Gus Ledes en el centro del campo; con Juan Mera y Brais Méndez en las bandas; e Hicham y Borja Iglesias en el ataque. Completan la lista Ángel, Agus, Castellano, Robert, Dani Molina, Joao, Juan Hernández y Adrián.

Alejandro Menéndez conoce a la perfección a un Lealtad en el que militó en sus tiempos de jugador y que está llevando a cabo una buena temporada –noveno en la tabla– a pesar de haber perdido sus dos últimos encuentros, frente al Racing y el Palencia, después de diez jornadas sin conocer la derrota.

Roberto Aguirre, entrenador del equipo asturiano, no podrá contar con Álex Belda, expulsado en el partido de la pasada jornada, pero recupera a Álex Blanco, que se perdió los tres últimos partidos por una lesión, y a David Grande, tras cumplir uno de sanción.

En la primera vuelta, el Celta B venció 0-1 en Les Caleyes, pero al Lealtad también se le da bien Barreiro, donde la pasada temporada sumó un empate (1-1) y la anterior se llevó los tres puntos (1-3). n