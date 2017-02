El Celta y el Alavés se jugarán el pase a la final de la Copa del Rey el miércoles que viene en Vitoria tras un primer asalto sin goles y con una parte para cada equipo. El conjunto vasco fue mejor en el primer tiempo, en el que maniató a la escuadra de Eduardo Berizzo y le impidió disparar una sola vez a puerta. El capitán alavesista, Manu García, dispuso de una buena ocasión, pero Sergio evitó el gol visitante. Tras el descanso, el Alavés acusó el desgaste y fue superado claramente por un Celta al que le faltó fortuna o puntería para perforar la portería de un enorme Pacheco. Un balón al larguero de Aspas, otro al palo del Tucu en el último suspiro y las intervenciones del guardameta vitoriano dejaron el marcador como estaba al principio del partido. El Celta consiguió mantener su portería a cero y tratará de aprovechar el valor doble de los goles fuera de casa. El Alavés salió vivo de Balaídos e intentará hacer valer su condición de local. Mendizorroza decidirá.

Paciencia, pidió Berizzo a sus hombres, paciencia. Porque jugar contra el Alavés obliga a ser paciente para no perder el juicio. Está tan bien construido el entramado defensivo del equipo de Mauricio Pellegrino que su rival se estrella una y otra vez contra el muro vitoriano sin solución aparente. Los pupilos del 'Flaco' parecen estar unidos por lazos invisibles. Bien acompasados, basculando sin perder jamás el equilibrio, firmes como un ejército con fe a prueba de bombas.

Paciencia, pedía Berizzo. Pero la paciencia de sus hombres no dio resultado en el primer tiempo. Pronto descubrieron que la maraña de jugadores del Alavés era prácticamente insuperable. Aspas protagonizó el primer acercamiento al área de Pacheco a los 5 minutos, pero Feddal despejó el pase del moañés, que buscaba a Wass en el segundo palo. Y desde entonces hasta el descanso, el portero visitante no volvió a sentir peligro.

Al Celta le resultaba imposible mover el balón con la soltura que le caracteriza y, de hecho, resultó mucho más efectivo cuando apostó por enviar balones largos. Un servicio desde el campo propio de Roncaglia a Aspas fue el mejor intento de los celestes en los primeros cuarenta y cinco minutos, pero Feddal despejó a saque de esquina cuando el moañés se disponía a armar la pierna para disparar.

Las imprecisiones propias y la efectiva presión de los vitorianos marcó un primer tiempo en el que el Alavés sí supo jugar como debía. Esperó en su parcela en los albores del encuentro, pero pronto comenzó a ganar metros, bien dirigido por el prometedor Llorente y Camarasa. Conforme avanzaban los minutos, más cómodos se sentían los hombres de Pellegrino, que en el minuto 39 realizaron el primer y único disparo del partido antes del descanso. Fue en una acción iniciada por Camarasa en el costado derecho. Combinó con Kiko Femenía y volvió a recibir el balón en las inmediaciones del área del Celta. El centrocampista del Alavés sacó un buen centro y Manu García llegó desde atrás para rematar a puerta. Sólo una mano salvadora de Sergio evitó el gol.

Así llegó el descanso. Con una única sola ocasión, la sensación de que el Alavés había sabido jugar mejor sus cartas y algunos momentos de tensión, fruto de la jugada en la que Bongonda vio la primera tarjeta amarilla del choque y de un encontronazo entre capitanes –Hugo Mallo y Manu García– en una acción en la que el Alavés se resistía a devolver el balón cuando la ley del juego limpio lo requería.

Tras un descanso pasado por agua, el patrón del partido no cambió en los primeros compases del segundo tiempo. Los errores se sucedían en el centro del campo celeste, donde sólo Pablo Hernández mantenía su nivel habitual, y el Alavés se crecía ante las dudas de los locales. Una gran internada en el área de Theo por la izquierda paró durante unos segundos el corazón de la afición celeste, que volvió a respirar cuando el prometedor lateral acabó en manos de Sergio tras golpear en Cabral.

Pero si algo caracteriza al equipo de Eduardo Berizzo es su fe y su insistencia. Incluso cuando el futuro se nubla. Ni siquiera entonces pierden su convicción. Tras la acción de Theo, el Celta reaccionó con rabia. Y de su rabia nació su primera ocasión clara del partido. Cabral peinó un saque de esquina botado por Wass y el baló cayó en el segundo palo a los pies de Aspas, que trató de superar por arriba a Pacheco pero se encontró con una excepcional respuesta del portero alavesista. Una hora necesitó el conjunto celeste para poner en verdaderos aprietos a su rival.

Entonces, Celta y Alavés no jugaban sólo el uno contra el otro, sino también contra el césped. Muy mojado, resbaladizo, mantener el equilibrio era todo un reto por momentos y los resbalones en defensa, una oportunidad para el rival. Mover el balón por alto era más fiable que a ras de suelo y así surgieron dos nuevas oportunidades para los vigueses, ambas con Iago Aspas como protagonista. En la primera, Marcelo Díaz colgó un buen balón al corazón del área, Wass dejó muerto el esférico de cabeza y el moañés estrelló un potente derechazo en el larguero, con Pacheco ya superado. En la segunda, Hugo Mallo envió un buen centro desde la derecha y Iago conectó un cabezazo que se marchó desviado por poco.

Las dos ocasiones de Aspas despertaron a Balaídos, consciente de que la épica había adquirido más importancia que el fútbol. Rugió el estadio vigués con fuerza. El Celta, ahora sí, creía en que superar la defensa vasca era posible. El equipo de Pellegrino, ahora sí, mostraba signos de debilidad. El muro se resquebrajaba y el conjunto celeste, ya con Pione Sisto en el campo en lugar de Bongonda, insistía para derribarlo de una vez por todas.

El desgaste del Alavés era evidente y el conjunto del 'Toto' Berizzo se fue a por todas. Dominó el partido a su antojo en la última media hora, en la que el Alavés sólo inquietó en una contra de Theo resuelta de nuevo por un Sergio providencial. El Celta no se inmutaba. Iago Aspas probó suerte con una chilena que se marchó desviada. Y el Celta lo seguía intentando, con Guidetti en el campo en lugar de Wass y Sergi Gómez por el lesionado Cabral. La última la tuvo Pablo Hernández, en una acción a balón parado que culminó con el palo rechazando su remate y el balón en brazos de Pacheco. El sueño, pese a todo, sigue vivo.

Celta:

Sergio; Hugo Mallo, Cabral (Sergi Gómez, min. 79), Roncaglia, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz, Pablo Hernández; Wass (Guidetti, min. 75), Iago Aspas, Bongonda (Pione SIsto, min. 67).

Alavés:

Pacheco; Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Manu García, Llorente; Toquero (Édgar, min. 62), Camarasa (Romero, min. 82), Ibai (Vigaray, min. 74); Deyverson.

Árbitro:

González González (castellano-leonés). Amonestó al local Bongonda y a los visitantes Llorente y Laguardia.

Incidencias:

Partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el estadio de Balaídos ante 18.969 espectadores.