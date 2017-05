Subcampionato para o Rápido

O Rápido de Bouzas empatou onte ante o Arosa na última xornada de liga, pero o Cerceda perdeu no seu campo ante o Silva (1-2), o que permitiu á formación boucense rematar a tempada na segunda praza cun punto sobre a formación coruñesa. Deste xeito, o equipo de Patxi Salinas asegura a vantaxe de campo na primeira eliminatoria da promoción de ascenso e tamén a clasificación para a Copa do Rei, xa que o campión, o filial do Deportivo, non a pode xogar. O partido de onte estivo marcado polas precaucións defensivas dos dous equipos e o resultado foi empate sen goles.

Rápido de Bouzas:

Diego García, Jesús Varela, Cotilla, Adrián Arias, Vieytes, Yago Pérez, Juanma Torres (Nico, min. 74), Rocha, Tomás (Carlos Pereira, min. 70), Youssef (Diega Diz, min. 79), Carnero.

Arosa:

Lloves, Fran Matos, Suso Martínez, Rivas, Aitor Díaz, Óscar, Sylla, Sergio Santos (Vilas, min. 74), Monroy, Fariña, Soto (Rey, min. 63).

Árbitro:

Bernardo Domínguez.Amosou cartón amarelo a Youssef, Carlos Pereira: Roberto Pazos, Soto, Lloves, Sergio Santos e Fran Matos.

incidencias:

Última xornada de liga na Terceira División. Partido disputado no Baltasar Pujales de Bouzas. Abel Caballero, alcalde de Vigo, realizou o saque de honra no partido.