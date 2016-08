Un subcampeón de kenpo kai

Hugo Barros, natural de Cangas y afincado entre Vigo y Madrid, se proclamó subcampeón del mundo de kenpo kai. Fue en la categoría de combate, en el campeonato mundial celebrado el pasado mes de agosto en la ciudad japonesa de Hamamatsu, sede mundial de IKKO (International Kenpo Kai Organization).

El kenpo kai es una disciplina marcial cuyos antecedentes se sitúan en China. Cuenta la leyenda que un monje shaolín de nombre Jiang enseñó a los miembros de su familia su técnica de lucha. Durante el Shogunato Tokugawa fue llevada a Japón por Tawada Ishizaka y asimilada a otras artes marciales y a los principios del bushido. El kenpo kai moderno se define en los años 60, con el maestro Kazuo Ishizaka, quien termina de codificar las distintas técnicas que lo integran. En 1969 se abre a todas las personas que quieren aprenderlo. En 1976 se celebra el primer campeonato de Japón, en 1990 el primer mundial y en el 2000, crece su difusión con un nuevo reglamento de competición y la formación de jueces y árbitros. Desde el 2004 se celebra el mundial, hasta ahora siempre en japón, cada tres años.

El aspecto deportivo permitió por una parte, integrar los valores morales y educativos del kenpo kai a la sociedad, y por otra, difundir la disciplina, con reglamento de competición, bajo el paraguas federativo.

Lo bueno del kenpo kai, señala el subcampeón, es que "no es de especialización como el kárate o judo, incluye distintos aspectos, tiene un gran componente de defensa personal, pero hay una parte terapéutica relacionada con el taichi y centrada en la respiración y el equilibrio, y vinculada con la meditación y el budismo, y está después el aporte deportivo. Nunca acabas de aprender". Por ello. el cangués valora, pero relativiza su éxito deportivo. "Para nosotros el combate es un medio de aprender y superarse, pero no es una prioridad". La competición cuenta, y es muy familiar, "nos alojan los kenshi (practicantes de kenpo kai) locales, entrenamos juntos y después dedicamos un día a competir".

Aunque el kenpo kai admite técnicas de lucha con armas como la 'tonkwa' (de la cual deriva el bastón policial moderno), en los campeonatos las modalidades son tres: kata, defensa personal y combate. La Kata es una exhibición técnica de las distintas posiciones. La defensa personal incluye técnicas como el 'juho' o técnica contra cuchillo, y el combate, son enfrentamientos que se definen por K.O o por puntos.

Hugo Barros logró el subcampeonato en combate, tras una preparación rigurosa de seis meses. “Conté con un entrenador personal, para los ejercicios físicos de pesas y carrera; con un fisioterapeuta que me trató de dos lesiones previas que llevaba, y con un dietista, que me realizó antropometrías y me preparó un cambio de dietas especial. Además, pude entrenar con mi maestro, Juan María Vidal (cinturón negro 8º Dan y presidente europeo y vicepresidente internacional de kenpo kai).

Recién estrenado el subcampeonato y ya de vuelta en la ciudad, Barros retomará, su actividad como maestro de kenpo Kai Vigo en el gimnasio EDAM (López Mora 60.n