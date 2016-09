El Standard recibe esta noche al Celta reforzado por la victoria que logró el pasado domingo sobre el Genk (2-0) en el debut en el banquillo de Aleksandar Jankovic. El español Alejandro Pozuelo (Sevilla, 1991) milita precisamente en el Genk y destaca la dificultad del partido de hoy, si bien considera que el Celta es el "favorito".

"El Standard es un equipo competitivo. Tiene jugadores individualmente buenos de medio campo para arriba. El favorito es claramente el Celta, pero no va a ser un partido fácil", asegura Pozuelo, formado en las categorías inferiores del Betis, equipo con el que jugó dos temporadas en Primera antes de pasar por el Swansea (2013/2014) y el Rayo (2014/2015) para llegar al Genk hace un año. "Tienen que ir con ganas y hacer las cosas bien hechas, porque el Standard es un equipo fuerte. No pasa por un buen momento, pero el otro día contra nosotros hicieron un buen partido", añade.

Pozuelo no encontró grandes diferencias entre el Standard de Jankovic y el que antes dirigía Yannick Ferrera, pero sí un cambio de "actitud" en los jugadores. "Jugaron prácticamente con el mismo grupo de futbolistas que venían jugando. Sí que se les vio con más ganas, quizás para agradar al nuevo entrenador. La actitud fue diferente y ahora en la UEFA querrán volver a demostrarlo", apunta.

En el plano individual, el sevillano destaca a futbolistas como los franceses Trebel y Dossevi o el joven belga Edmilson: "Tienen buenos jugadores, como por ejemplo Trebel, el capitán. Es un centrocampista muy bueno tanto defensiva como ofensivamente, en ambas funciones. Además, Edmilson es un jugador de banda habilidoso y muy bueno técnicamente, igual que Dossevi", indica Pozuelo, que destaca además la competitividad del campeonato de Bélgica: "La liga belga ha mejorado mucho. La lista de jugadores que han salido de aquí es innumerable: Courtois, Lukaki, De Bruyne, Carrasco... Hay muchos futbolistas jóvenes con mucha proyección".

Pozuelo llegó a Bélgica después de una temporada con escaso protagonismo en el Rayo y con un objetivo primordial: jugar. "El pasado verano fue muy largo para mí. De hecho, no fiché por el Genk hasta el 31 de agosto. Hablé con el entrenador y me ofrecieron lo que quería: que era jugar. Era lo más importante para mí y por suerte tengo la confianza del míster y de mis compañeros", asegura.

El Genk también debuta hoy en la fase de grupos de la Liga Europa. Rapid de Viena –su rival hoy–, Athletic y Sassuolo son sus contrincantes: "Tenemos un equipo muy joven. Yo tengo 24 años y soy uno de los veteranos. La competición es muy bonita e intentaremos disfrutar. Ése es el objetivo".n