El Sporting quiere repetir ante Celta el nivel de juego realizado frente Atlético

El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer, Rubi, podría repetir el mismo equipo que plantó cara al equipo de Diego Simeone aunque tres jugadores Lillo, Douglas y Carmona se juegan dos posiciones, siendo esta la única duda que dejó entrever el técnico en los entrenamientos que dirigió a puerta abierta esta semana.



Rubi se mostró satisfecho de la evolución que están teniendo algunos jugadores, que como el caso de Jorge Meré o Douglas tuvieron lesiones recientemente, e hizo votos porque su equipo pudiera repetir el juego mostrado ante el Atlético de Madrid "pero sin la laguna final".



Por primera vez desde que llegó al Sporting, Rubi tiene a su disposición a toda la plantilla, toda vez que el central Babin ya recibió el alta médica y Carmona cumplió el partido de sanción por acumulación de tarjetas, lo que le obligará a hacer varios descartes algo que el entrenador definió como "un bendito problema".



Rubi rechaza que el partido del Celta en Ucrania, prórroga incluida, pueda influir en el rendimiento del conjunto gallego del que recordó que "estuvo toda la temporada jugando en tres competiciones y eso hace que tenga a toda la plantilla con ritmo de competición.



No obstante, en el seno rojiblanco se espera que el Celta presente en El Molinón un equipo muy diferente al que jugó el jueves competición europea, si bien tanto el técnico como los futbolistas rojiblancos coinciden en resaltar el alto nivel de la plantilla del rival.



El central Fernando Amorebieta advirtió hoy mismo sobre un posible exceso de confianza con el cansancio o las rotaciones del Celta, recordando que no hace mucho el Alavés jugó en El Molinón cargado de suplentes y les pasó por encima.



"Habrá que salir muy fuertes desde el minuto uno para enganchar a la afición y que vuelva a apoyar como lo hizo ante el Atlético de Madrid", señaló Rubi que, no obstante, está seguro del respaldo de la afición.



El entrenador sportinguista realizó los dos últimos entrenamientos a puerta cerrada, el último esta misma mañana tras el que dio a conocer la lista de convocados para jugar ante el Celta que es la formada por: Cuéllar, Whalley, Douglas, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Traoré, Carlos Castro, Nacho Cases, Elderson, Burgui, Canella, Lillo, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Góez y Cop.



Rubi, que no tiene lesionados y que sólo el portero suplente Diego Mariño es baja por sanción, dejó fuera de la citación a: Babin, Isma López, Lora, Ndi, Afif y Borja Viguera.



El Celta de Vigo, reforzado por la épica victoria ante el Shakthar Donestk en la Europa League, buscará ante el Sporting un triunfo que lo impulse en la clasificación y terminar así de engancharse a la pelea por los puestos europeos.



El desgaste que causó en algunos jugadores el choque de Jarkov (Ucrania) y la acumulación de partidos en las primeras semanas de marzo -Espanyol, Barcelona y Villarreal en Liga y el doble enfrentamiento contra el Krasnodar ruso- animan a Eduardo "Toto" Berizzo a dar descanso a varios de sus habituales titulares.



El técnico argentino no cuenta para el Molinón con Hugo Mallo, Cabral, Wass, Jonny y Guidetti, todos titulares en el partido del pasado jueves. En Gijón tampoco empezará con el portero Sergio Álvarez y es probable que Iago Aspas y Tucu Hernández también descansen pese a entrar en la convocatoria.



Berizzo, por tanto, volverá a revolucionar su once como ya hizo en Anoeta, El Sadar o Butarque. Su apuesta por el bloque es firme y lo demuestra cada vez que necesita tirar del fondo de armario. Jugadores como Planas, Sergi Gómez, Marcelo Díaz, Lemos o Rossi tendrán su oportunidad ante el Sporting.



Confirmada la titularidad de Rubén Blanco en la portería, la línea defensiva podría ser la formada por Lemos en el lateral derecho, Planas en el izquierdo y Sergi Gómez como acompañante de Roncaglia en el centro del eje.



El serbio Nemanja Radoja entrará en la medular tras no poder jugar ante el Shakthar por sanción. Le acompañarán Marcelo Díaz, quien ha perdido la titularidad en las últimas semanas, y Jozabed, al que cada vez se le ve más cómodo en el equipo. Y en ataque Bongonda y Rossi parecen fijos. La duda está en quién actuará en el extremo derecho. Hjulsager, Señé y Sisto son los que parten con más opciones.



Sporting: Cuéllar, Douglas, Jorge Meré, Amorebieta, Canella, Mikel Vesga, Carmona, Sergio Álvarez, Moi Gomez, Traoré y Burgui.



Celta: Rubén Blanco; Lemos, Sergi Gómez, Roncaglia, Planas; Marcelo Díaz, Radoja, Jozabed; Señé o Sisto, Bongonda y Rossi.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea.



El Molinón, 17:30 horas gmt.