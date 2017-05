El Sporting anuncia la contratación de Miguel Torrecilla como director deportivo

El consejo de administración ha anunciado la llegada de Torrecilla pocas horas después de oficializar el cese de Nico Rodríguez.



Miguel Torrecilla fue futbolista profesional y ha sido secretario técnico o director deportivo en el Novelda, Cartagena, Salamanca y Celta durante seis temporadas y la última en el Betis.



Torrecilla es un director deportivo contrastado, especialmente tras el trabajo realizado en el Celta de Vigo, al que llevó de la Segunda división a disputar competiciones europeas.



El primer trabajo que deberá afrontar en el Sporting será la elección de entrenador, ya que todo hace indicar que a Joan Francesc Ferrer, Rubi, no se le ofrecerá la continuidad tras no haber logrado evitar el descenso.



Miguel Torrecilla fichó para sus equipos a técnicos como Paco Herrera, actualmente en el Valladolid, donde parece que tampoco va a continuar, o al gijonés Alejandro Menéndez, al que llevó al Celta B con el que realizó una gran temporada, por lo que ambos podrían ser opciones para el banquillo rojiblanco.



Torrecilla llegó al Betis acompañado de un amplio equipo de colaboradores que por ahora el Sporting no ha desvelado si también vendrán a Gijón.