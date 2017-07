Sorpresa de Puebla, que gaña a Samertolameu en Oleiros

Haberá loita. É a principal conclusión que se pode tirar da Bandeira Salgado Conxelados disputada onte en Oleiros. Puebla superou con claridade a Samertolameu para acadar a vitoria e situarse na primeira posición cos mesmos puntos que o barco moañés. As dúas tripulacións están chamadas a loitar pola vitoria na primeira categoría da Liga Galega de traiñeiras.

Así quedou patente onte nas augas de Oleiros e nunha proba na que o carreiro tres pereceu especialmente rápido tras facer unha análise dos tempos. Por alí vogaron Puebla, gañador, Bueu, terceiro, e Amegrove, cuarto. O barco grovense dende a segunda quenda das catro nas que se dividiu a competición.

Na de honra, Samertolameu e Ares mantiveron unha fermosa loita durante a primera metade da regata. Na baliza de terra soamente estaban separadas por dous segundos, pero no segundo treito da proba o bote do Barbanza rachou a competición ata cruzar a liña de chegada con nove segundos de renda.

No referente ás traiñeiras da Ría de Vigo, Coruxo, pola primeira baliza, asinou a sétima posición e Chapela foi novena. O barco de Redondela deixou a Rianxo e Salgado Perillo na súa popa. Un resultado positivo para a "Arealonga".

Categoría feminina

Na categoría feminina, a tripulación de Mecos confirmou as sensacións e gañou con notable facilidade para constatar que esta tempada é a tripulación máis potente da Liga Galega de traiñeiras. O barco grovense une remeiras de Meira, Coruxo e Riveira, ademais das propias deportistas da entidade.

En augas de Oleiros manifestaron unha clara superioridade para gañar renda dende o comezo e sumar a primeira vitoria do ano con máis de medio minuto sobre Chapela. Cabo da Cruz estivo lonxe das redondelás para completar o podio.n