Tres sonrisas y una mueca

El grupo A de la División de Honor Plata vivió el pasado sábado la disputa de la tercera jornada completa, que deparó resultados positivos paa todos los equipos del área de Vigo salvo para el Rodosa Chapela, que sigue como colista sin puntos tras caer en su complicada visita –en lo deportivo y en cuanto al desplazamiento– al Tejina Tenerife (30-21). Los otros tres conjuntos –SAR Rodavigo, Carballal y Seis do Nadal– saldaron sus encuentros con sendas victorias y se sitúan en la zona noble de la tabla.

El más efectivo de los cuatro es, hasta la fecha, la SAR Rodavigo. Al conjunto redondelano no le ha afectado un ápice tener que disputar los dos últimos encuentros lejos de casa y el pasado sábado unió al triunfo logrado hace dos semanas en La Cistérniga (29-36) otro alcanzado esta vez en la pista del Camargo (21-24). Con ese pleno de victorias en el arranque liguero, se mantiene colíder junto al Tejina Tenerife.

En su visita a la localidad cántabra de Maliaño, las pupilas de Elisardo Covelo 'Chini' supieron llevar el ritmo del partido en la segunda parte, en la que por fin lograron despegarse de su rival tras una igualada primera mitad. Nerea Bouzón (8) y Sara González (7) destacaron en la faceta goleadora.

Por su parte, los dos equipos vigueses brindaron a sus aficiones un triunfo en casa. Para el Seis do Nadal, a la tercera fue la vencida y, aunque sufriendo, las jugadoras de Anxo Corbillón se impusieron al La Cistérniga por un gol (32-31). Tras una primera parte de dominicio visitante, las locales se repusieron y llegaron a la recta final con rentas de hasta tres goles. Pero no fue hasta el tanto de Andrea Cid a falta de 40 segundos cuando el triunfo se certificó.

Con más margen logró su segundo triunfo del curso el Carballal y ante un rival de cuidado como el Gijón (28-20). En cualquier caso, pese a que las viguesas llevaron siempre el mando y hasta con amplias rentas, las visitantes no bajaron los brazos hasta los diez últimos minutos.

Por último, al Rodosa Chapela, colista, le penalizó su mal inicio de segunda parte en su visita al líder Tejina Tenerife (30-21). Hasta el descanso, los goles de Emma Prieto lo mantuvieron dentro del partido (15-14).n