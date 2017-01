La sonrisa incrédula de Berizzo

Tan dulce es el momento del Celta que todo (o casi todo) le sale bien. En un partido feo, gana con aparente claridad; prácticamente sin rematar a puerta es capaz de meter dos goles; con numerosos cambios en su once habitual es quien de llenar la mochila con tres puntos; priorizando la Copa del Rey pelea por Europa en Liga; incluso debuta Álvaro Lemos y lo hace marcando un gol. La sonrisa incrédula de Eduardo Berizzo cuando el santiagués abrió el marcador ante el Leganés basta para reflejar el gran presente del Celta. Todo le sale y ahora le toca pelear por meterse en la final de la Copa. Qué mejor momento.

Con la cabeza en la Copa

El Celta está a un paso de clasificarse por cuarta vez en su historia para la final de la Copa. Entre el hoy y su sueño, una semifinal ante el Alavés. Pensando en ello, Eduardo Berizzo volvió a entregar su once al equipo 'B', con pocos jugadores con visos de ser titulares el jueves en la ida de la eliminatoria copera (Sergio, Mallo, Tucu y Radoja). La principal novedad en el once fue la presencia de Álvaro Lemos en el extremo derecho, circunstancia que llevó a Señé a la mediapunta y a Jozabed al banquillo. Era el primer partido en la máxima categoría para el compostelano, que no pudo celebrarlo de mejor manera. A la media hora recogió un pase de Señé tras saque de banda de Hugo Mallo, se giró en el área cual experimentado delantero y batió a Herrerín con un ajustado zurdazo. Premio para un Celta que apenas había llegado al área rival hasta entonces.

Los recursos del Leganés

El Leganés, un recién ascendido que pelea por no volver a Segunda, se impuso en la primera jornada en Balaídos. Una sorpresa cuya magnitud aumenta visto el duelo de ayer. Los pupilos de Asier Garitano mostraron muy pocos recursos ofensivos y centraron sus intentos en ataque en las acciones a balón parado, con Timor dispuesto a colgar un balón al área prácticamente desde cualquier esquina del campo. Las dudas de Sergio en algunas acciones inquietaron más al Celta que el peligro real de los madrileños, que veían cómo pasaban los minutos sin ser capaces de generar ocasiones claras en el área celeste. Al descanso, lo mejor era el resultado y lo peor, la lesión que obligó a Giuseppe Rossi a dejar su sitio a John Guidetti.

Pione contra el mundo

La capacidad de regate de Pione es lo mejor y lo peor que tiene. Lo mejor porque es capaz de enloquecer a cualquier defensa rival, lo peor porque en ocasiones olvida que al fútbol se juega con diez compañeros. Pero de su fe nació el segundo gol del Celta, un penalti cometido por Víctor Díaz sobre el danés que Guidetti transformó y que permitió a los vigueses matar el partido disputado en Butarque.

Un partido pragmático

No fue un partido brillante por parte de ninguno de los dos contendientes. Al Leganés le faltan recursos para brillar y ni siquiera fue capaz de marcar cuando Guerrero lo tuvo todo a favor, ya en el minuto 83. El Celta tiene más fútbol en sus botas, pero ayer el balón no fluyó como suele en el bando celeste. En esa tesitura, el equipo de Berizzo supo ser pragmático para sumar los tres puntos con lo justo.

Una plantilla de garantías

El calendario del Celta está muy cargado en este inicio de año, pero el conjunto celeste ha sabido ofrecer un buen rendimiento tanto en Liga como en Copa. La clave está en las garantías ofrecidas tanto por los jugadores que forman el once tipo de Berizzo –los que ahora suelen jugar en el torneo del KO– como por los que suelen tener menos protagonismo, que están rindiendo a la perfección en la Liga.

Partido plácido para Trujillo Suárez en Butarque

Daniel Jesús Trujillo Suárez pudo disfrutar de un partido plácido en Butarque. Tanto el Leganés como el Celta compitieron con suma deportividad y ni siquiera el penalti de Víctor Díaz sobre Pione Sisto –muy claro– llevó a los locales a protestar de manera desmedida.

El colegiado canario únicamente mostró dos tarjetas amarillas en todo el partido, circunstancia que evidencia que fue un duelo limpio. Fontás vio una amarilla por una falta en el medio del campo y el local Gabriel, otra por protestar. Fue, no obstante, una excepción en un encuentro en el que apenas hubo enfrentamientos. Ni entre los jugadores ni entre estos y el colegiado.

El árbitro acertó en el primer tiempo al anular por fuera de juego una jugada en la que Insua estuvo a punto de marcar el 1-0 y también al señalar penalti por un claro derribo del excéltico Víctor Díaz sobre Pione Sisto en la segunda parte. Esta pena máxima la aprovechó Guidetti para firmar el 0-2 y sentenciar un encuentro plácido para el tinerfeño Trujillo.n