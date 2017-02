Un soño por San Patricio

Estou no segundo anfiteatro do Aviva Stadium de Dublín. Onte foi San Patricio, patrón da Illa da Esmeralda, pero a festa que deixou á metade da poboación con dor de cabeza pode ser unha anédota coa que se desencadeará ó rematar o partido. Irlanda gaña, por pouco, e o cronómetro corre, a modiño, segundo a segundo.

Pode ser un soño, unha ilusión ou unha predición. O Seis Nacións comeza mañá en Murrayfield (15:25, Movistar+) co partido entre Escocia e Irlanda. Non obstante, a vista e o pensamento bule cara o derradeiro enfrontamento do torneo, o que medirá a selección do trevo ante Inglaterra. Pode ser que se chegue ó partido sen nada en xogo, pero todo indica que no décimo quinto partido estará en xogo o título, o 'Gran Slam' e a honra de anos de enfrontamento entre unha das maiores rivalidades do mundo do deporte.

Inglaterra e Irlanda son as principais favoritas para gañar ó título neste Seis Nacións que comeza mañá e que finalizará o día despois de San Patricio nesa última xornada que ten arrecendo a día histórico do torneo. Claro que, polo medio, aparecen outras seleccións que teñen unha opinión diversa e especialmente agochado aparece o 'Dragón' de Gales. En Cardiff recibirá a ingleses e irlandeses. Buscará ser campión, pero igual é xuíz con parte.

Inglaterra afronta o evento nun momento doce ó mando de Eddie Jones. O home que derrotou con Xapón a Sudáfrica no pasado Mundial e que foi recrutado polos ingleses para, precisamente, cambiar a unha selección que esvarou na cita planetaria. Ten baixas na dianteira, liña que probablemente decidirá o torneo, pero igual son beneficiosas para o XV da Rosa. A segunda e a terceira liña formada por Launchbury, Lawes, Itoje, Wood e Hughes é determinante. Xogadores fortes e versátiles. Xigantes que gustan de correr, pero so algúns de traballar. O que desluce a vixente campioa e segunda no ránking mundial ven na liña de tres cuartos. Se nos medios a aposta por Youngs e Ford conserva certo aroma a rugby ofensivo, a cousa cambia con Daly, Farrell, May, Brown... Aínda así, non está Barrit, un placador tan insaciable como plano no ataque.

Non obstante, o capitán é o talonador Dylan Hartley. De toda a dianteira, o xogador máis físico, rudo é sucio. Un home para facer a guerra. En parte para recordar ós compañeiros que o rugby entre os gordos é unha especie de batalla e tamén porque Eddie Jones sabe o que formula Irlanda.

Joe Schmidt mantén ó XV do Trevo na cuarta posición do ránking Mundial e no pasado outono, en Chicago, acadou o que ningún outros nos máis de cen anos de historia da súa selección: gañar a Nova Zelanda. O fixo cun patrón de xogo do Sur, pero que mantén o mellor do xogo irlandés clásico. Non hai estrelas e, probablemente, é o equipo que mellor traballa en conxunto no rugby actual. Cada un ten claro que ten que facer: 'o seu traballo, so o seu traballo, pero todo o seu traballo". E isto é especialmente aplicable nunha dianteira que alcanza niveis estratosféricos. En aquel partido de Chicago, xa na historia deste deporte, aplastou á homologa das Antípodas con melé forte e 'maul' sublime, pero tamén gañando en cada unha das abertas ó seu rival, algo que parecía imposible de facer ante a selección que superou o récord histórico de vitorias seguidas. Isto o consegue Irlanda porque dispón dun paquete de dianteiros que combinan a carnicería humana na limpeza cunha capacidade de presión notable. Especialmente meritorio é o traballo dunha terceira formada por CJ Stander, Sean O'Brian e Heaslip. Os tres teñen capacidade par atacar e ser decisivos, pero todos locen na faceta defensiva. Mérito colectivo e tamén do xogador que destaca por enriba do resto no Trevo. Uns apuntarían a Sexton, pero o xogador extraordinario é o medio melé Connor Murray. Ten o mérito principal da velocidade. Os dianteiros morren por limpar un agrupamento porque saben que o seu medio de melé sempre é o primeiro en chegar. Sempre o fai antes que o rival e, en ocasións, ata antes que os seus propios compañeiros que deben asegurar a posesión. Unha velocidade individual que evita infraccións, forza as dos rivais, impide os roubos e lanza ó seu equipo cando a defensa opoñente está lonxe formarse. Moitas veces non é cuestión de gañar moitos metros, é capacidade para forzar o erro rival no xogo dinámico. Entón aparece o golpe de castigo, a patada ó lateral e volve a Irlanda clásica, a do 'maul' co seu xigante Toner e o talonador e capitán Rory Best. Unha formación terriblemente completa e, a pesar de que mañá o torneo o empeza Paddy Jackson, todo indica que, se o físico o permite, o rematará Sexton en Dublín como dez. Sen lesións, o zagueiro Kearney capitanea unha liña de tres cuartos sen grandes nomes, pero de gran eficacia. En definitiva, rugby.

O terceiro foco está en Gales. Un equipo de continuidade e talento, pero que non acaba de rematar nos últimos anos. Ten capacidade para gañar a calquera, pero parece que a falta de creatividade a enterra nos últimos meses. Os seus xogadores son de primeiro nivel e xoga na casa ante Irlanda e Inglaterra. Pode ser o xuíz dun torneo, que quere gañar. Aínda así, a súas bazas pasan porque o seu sistema defensivo, especialmente en dianteira, teña capacidade para parar ós seus rivais e mandar no campo a partir de aí.

Francia, en continua renovación, é unha incógnita, mentres que Escocia parece estar por diante de Italia. Aínda así, será interesante ver os transalpinos para gozar un ano máis do eterno Sergio Parisse, na súa décimo cuarta aparición no torneo. Se chega a estar noutra selección...

O capítulo final ven da man das normas. Tras anos de evitalo, o Seis Nacións adopta o sistema de puntuación con catro puntos por vitoria e bonus defensivo e ofensivo. Poden xogar o seu papel nese último Irlanda-Inglaterra. Pero no soño de San Patricio non aparecen, si están os litros de cerveza.n