"Son favoritos pero pelearemos con ganas"

nnn Para Sergio Álvarez, guardameta titular del Celta, no hay duda alguna al respecto: el Manchester United es el favorito en la eliminatoria. Y tiene ese rol "no porque se lo otorgue yo, sino que es el claro favorito para todos. Sólo por el presupuesto y los jugadores que tiene y los fichajes que hizo. Sólo un jugador cuesta más que toda nuestra plantilla. Ellos son favoritos, evidentemente, pero a nosotros las ganas y la ilusión que tenemos no nos las va a quitar nadie. Vamos a pelear hasta el final".

En este sentido, el de Catoria concidera una baza la ausencia de presión con la que deben afrontar el doble duelo, a diferencia del poderoso rival. "Nosotros estamos cumpliendo un sueño estando en esta eliminatoria y para ellos es más una obligación. Tenemos que salir a darlo todo e intentar seguir en esta competición en la que tantas ganas tenemos de llegar a la final", comentó el meta.

Cierto es que el equipo se ha desconectado en Liga y que acumula tres derrotas en Liga, pero para Sergio no influirá. "Ya durante toda la temporada el equipo supo separar la competición liguera de Europa. Llegamos a eliminatorias después de victorias y después de derrotas y el equipo siempre supo hacer un paréntesis y afrontarlas de forma diferente. Y así lo haremos", adujo.

En lo personal, niega que arrastre problemas físicos, más allá de "molestias de final de temporada. Pero estoy bien, perfecto". Y no se muerde las uñas por el momento: "Estoy tranquilo. Hasta que llega el momento del partido, que son los nervios típicos pero que son necesarios. Tranquilo, haciendo mi día a día como cualquier otra semana". Eso sí, estudiando al rival: "Siempre intentas ver los rivales, dónde les gusta estar posicionados, dónde les gusta finalizar… Nada especial, lo que hacemos con todos los equipos en lo entrenamientos".n