El "Solventis", al frente

La sexta fase del Trofeo Pazo de Cea-Gloria de J70 se decidirá hoy tras la celebración ayer de una primera jornada de competición marcada por la igualdad. El "Solventis" de Malalo Bermúdez de Castro acabó el día como líder, pero con un solo punto de ventaja sobre el "Enersys 6" de Laureano Wizner, segundo. Ninguno de los dos, así como tampoco el "G75" de Gustavo Martínez Doreste –tercero–, fue capaz de hacerse con la victoria parcial en ninguna de las cuatro mangas celebradas ayer, señal de la igualdad reinante en una flota que contó con catorce unidades, tras el estreno del "Let It Be" del argentino Marcelo Baltzer.

El primer día de esta sexta fase de la competición organizada por el Real Club Náutico de Vigo y la firma Desmarque se disputó con un viento del noreste con 6 nudos de media en su intensidad que permitió la celebración de cuatro mangas. En dos de ellas se impuso el "Marnatura" de José Luis Freire y Pablo Martínez, que sin embargo es cuarto en la general provisional. La tercera regata fue para el "Noticia" del santanderino Pichu Torcida y el madrileño Luis Martín Cabiedes y el cuarto triunfo parcial fue a parar a manos del "Sailway-Bluesock Hostels" del vigués Gonzalo Araújo y el portugués Guilherme Almeida, quien ejerció de patrón en esta sexta fase del Trofeo Pazo de Cea-Gloria.

Lo curioso de la jornada es que ninguno de los vencedores parciales de las diferentes mangas fue capaz de hacerse un hueco en el podio. La regularidad premió al "Solventis" del Club Náutico de Ares, con el coruñés Malalo Bermúdez de Castro al frente. Comanda la clasificación con 16 puntos, por los 17 del "Enersys 6" del malagueño afincado en Vigo Laureano Wizner y el coruñés Jesús Pintos –con grímpola del Real Club Náutico de Vigo–, mientras que el "G75" de Gustavo Martínez Doreste y Germán Panei, representando al Náutico Bevelle, es tercero con 22 puntos en su haber.

Por detrás se encuentran el "Marnatura", ganador de dos de las cuatro pruebas celebradas ayer, y el "Abril Rojo" del ourensano Jorge Pérez Canal, que volvió a mostrarse como uno de los barcos más competitivos de la flota al firmar un segundo y un tercer puesto.

La sexta fase del Trofeo Pazo de Cea-Gloria concluirá hoy. La salida está prevista para las diez de la mañana y el comité de regata prevé celebrar cuatro mangas.n