Sólo vale la victoria

El Frigoríficos del Morrazo, colista de la Liga Asobal, afronta hoy (18:30) su primera final por la permanencia ante el BM Benidorm, que llegará a O Gatañal tras sumar sus primeros puntos de la temporada ante el Recoletas Valladolid. Ambos equipos se juegan mucho en el duelo, pues con un solo triunfo en las ocho primeras jornadas tanto uno como otro necesitan sumar los dos puntos para no descolgarse del pelotón de equipos que luchan por eludir el descenso.

"Puede parecer exagerado porque todavía estamos en el mes de octubre pero este partido es una final y las finales se ganan, da igual que sea jugando bien o mal. Hay que ganar sí o sí", señaló en los últimos días el técnico del conjunto gallego, Víctor García 'Pillo'.

Las bajas de Fernando Eijo, Adrián Rosales y Yeray Lamariano han hecho mucho daño a un Frigoríficos del Morrazo que ha pasado de codearse con los grandes en las últimas dos temporadas a cerrar la clasificación. El equipo ha mejorado su rendimiento en defensa en los últimos partidos y el portero brasileño Pedro Hermones ha subido su nivel en la portería. Ahora falta que el grupo solucione sus carencias en el juego posicional, donde sigue acusando la escasa aportación del lateral izquierdo Nikola Milosevic.

"Nuestro mayor problema es que no logramos tener el control del juego en ataque, necesitamos ser más regulares, no darle tantas facilidades al rival", avisa Pillo, que ve a su equipo en una "clara línea ascendente" pero recuerda que "las jornadas pasan y hay que empezar a sumar".

Por su parte, el Balonmano Benidorm buscará ante un rival directo por la permanencia sus primeros puntos como visitante tras haber logrado romper la pasada jornada su racha de siete derrotas en el arranque del campeonato. El equipo de Fernando Latorre, liberado psicológicamente tras lograr su primera victoria en la Liga, busca dar continuidad a su buena dinámica ante un rival con el que está empatado en la zona de descenso, por lo que los puntos tienen un valor doble.

Sin Emilio Esteban

Para este partido, Latorre cuenta con la baja de última hora del extremo ilicitano Emilio Esteban, quien sufre unos problemas físicos en la rodilla que le impidieron viajar a Galicia. La pista del Cangas no se le ha dado bien históricamente al Benidorm, ya que nunca ha logrado puntuar, aunque tras el impulso del triunfo ante el Valladolid, tanto Latorre como sus jugadores están convencidos de cambiar la racha.

Hasta el momento, el Benidorm cuenta sus salidas por derrotas y solo ante el Guadalajara, ante el que perdió por un gol, tuvo alguna opción de puntuar hasta los instantes finales.n