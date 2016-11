Solidaridade nas rúas de Bouzas

O barrio de Bouzas saiu á rúa este domingo con motivo da carreira solidaria en beneficio de AVEMPO (Asociación Viguesa da Esclerose Múltiple de Pontevedra). E, ademais, contou coa axuda dos habituais afeccionados ás carreriras populares que engrosaron a participación, especialmente na proba longa dos 10 quilómetros.

De feito, a máis numerosa prevista sobre 5.000 metros contou con algúns atletas, pero cunha notable representación do barrio que formalizou a inscrición para axudar ó colectivo. Había corredores ó trote, membros do club de veteráns de rugby Melgachos e tamén moitos camiñantes que cumpriron o percorrido sen dar unha zancada, soamente pasiño a pasiño ata ó final. Con especial mérito para unha muller apoiada nunha muleta. A verdadeira gañadora da mañá no trazado chá de Bouzas.

No aspecto competitivo, a vitoria foi para José Alberto Bastos na proba longa e de César Costas na curta. Aínda que o máis importante foi a recadación económica e visualizar unha enfermidade dura. En Bouzas, os corredores botaron unha man, ou mellor dito, un pé.n