Soli Pereira es de diamante

Una oportunidad para estar entre las mejores y también para continuar en el futuro. Solange Pereira recibió el miércoles la invitación para participar este domingo en la reunión de la Diamond League de Rabat, donde podrá medirse a alguna de las mejores especialistas en 1.500 metros del planeta. Una carrera complicada y rápida, pero que necesita la canguesa en su objetivo de bajar su marca personal hasta 4:07.50, el registro exigido por la Federación Internacional de atletismo para acudir al Mundial de Londres de este verano. El plazo para marcarla finaliza el domingo 23 de julio.

Pereira está ante una oportunidad y un reto y, también un notable desafío: "A la Diamond League no va cualquiera. Están las mejores y para ir deben darte una invitación. El manager luchó mucho para meterme en las listas". Un trabajo oscuro en los despachos para que la canguesa pueda "hacer una buena marca porque voy a estar ante la mejor carrera que haya disputado hasta ahora. El objetivo principal es hacer la mínima e intentar mejorar el registro. Debo intentar aprovechar la oportunidad".

En intentos precedentes, Pereira no pudo alcanzar la mínima mundialista y en Rabat, tiene garantizado que "el nivel de las participantes ya hace que la carrera sea rápida. De hecho, por marca, soy la peor de todas las corredoras. Aparte, siempre hay liebres para llevar el ritmo, es muy distinto a un campeonato".

La invitación llegó el miércoles, a unas horas de la prueba, lo que indica que "el representante luchó mucho y me dieron la noticia ayer. Se concretó a última hora. Llego bien de forma y espero hacer la mínima. Ahora toca encontrarme bien en carrera y tener un buen día porque no somos robots. Si la carrera la planteo bien y la gestiono bien, la marca tiene que salir". Eso sí, Soli Pereira tiene claros los planes: "Todo irá dependiendo de cómo vayan las cosas. La idea es colocarme al final y aguantar ahí lo máximo que pueda".

A pesar de lo apresurado del aviso y el escaso margen de maniobra, Soli Pereira asegura que la oportunidad le llega en un momento adecuado porque "en los entrenamientos estoy bien. Por lo que hago, tengo la marca seguro. Hace un año ya estaba cerca y ahora estoy mejor con sesiones mucho mejores. No hay dudas sobre mi estado de forma".

La Diamond League de Rabat se celebra a una semana de que finalice el plazo para obtener la mínima para el Mundial y Pereira aclara que "todavía me quedaría una oportunidad más el próximo miércoles, pero espero hacer la mínima ya. Espero aprovechar esta oportunidad porque es única".

La oportunidad es de notable importancia y, de hecho, "aparecen los nervios porque también es una responsabilidad. Ya que te metieron, intentar hacerlo lo mejor posible. Además, también me ilusiona porque es una Diamond League, no es cualquier cosa, ahí no va cualquiera".

Una cita con expectativas para Pereira, que viajará el día antes de la prueba hasta Rabat. Casi llegar y correr.n