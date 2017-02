Solange: "Mi objetivo principal este invierno es el Europeo"

Aliviada, como dice ella misma, tras conseguir el pasado viernes en Valencia la mínima en el 1.500 para el Campeonato de Europa en pista cubierta con su mejor marca personal (4:13.54), Solange Pereira disputará el próximo fin de semana el Campeonato de España con el objetivo de revalidar el título, aunque reconoce que será complicado repetir.

"Después de la marca que conseguí la semana pasada, obviamente llego en mi mejor momento, pero mi objetivo principal este invierno es el Europeo. Todo el entrenamiento lo he planificado de cara a ese fin de semana del 3 al 5 de marzo y el Campeonato de España es otro objetivo", afirma la deportista canguesa, que aun así no quiere dejar de lado el Nacional: "Ser campeona de España es lo que todas queremos, pero no lo voy a tener fácil porque este año en el 1.500 se ha corrido bastante, lo mismo que en el 3.000. La verdad es que el atletismo femenino español ha subido bastantes peldaños en las últimas temporadas, sobre todo en el medio fondo y en el fondo, pero iré a pelearlo para estar en el cajón más alto del podio".

Solange conoce bien a las rivales que se encontrará en Salamanca y que parten también con posibilidades de hacerse con la victoria. "Hay unas cuantas atletas que estamos en un puño: Marta Pérez, que es la campeona de España al aire libre; Nuria Fernández, que también ha hecho una buena marca; Lucía Rodríguez, una niña que viene pisando muy fuerte, Blanca Fernández, Laura Méndez... Estamos todas ahí", explica la de la Cangas, que reconoce que al haber conseguido ya la mínima para el Europeo "no voy a correr relajada, pero al menos no voy con la presión añadida de saber que no tengo la mínima y que tengo que buscar la manera de hacerla. De no haberla logrado en Valencia, tendría todavía una semana más para buscarla porque el plazo no expira hasta el 24 de febrero, pero si llegas con los deberes hechos al Campeonato de España, mucho mejor".

Después de la cita salmantina, Solange Pereira se centrará ya exclusivamente en el Campeonato de Europa de Belgrado. "En el 1.500 al aire libre terminé octava, pero en pista cubierta no sé cómo están las otras chicas. Estos días están corriendo varios mítines y de hecho yo debería estar hoy (por ayer) participando en uno, pero no fui al tener ya la mínima. Entonces no sé cómo estoy en el ránking, pero el objetivo claro estar en la final y una vez ahí, hacerlo lo mejor posible. Si puedo quedar entre las ocho primeras, mucho mejor", indica.

La canguesa se ganó el derecho a acudir en marzo a Belgrado tras ganar el Gran Premio de Valencia, una carrera en la que "contaba con que podía hacer la mínima porque nos hizo de liebre Esther Guerrero. Para ella tirar mil metros no supone nada, son ritmos muy fáciles para ella por la marca que tiene en 800 metros. Encontrar una chica de ese nivel que tire de nosotras es muy complicado, así que tenía que aprovechar la oportunidad". De hecho, señala que en la prueba "me limité a seguir la espalda de Esther y cuando ella ya no pudo seguir más, tiré hasta la meta y al llegar sentí un gran alivio". n