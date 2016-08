Sisto: "Me siento mejor de lo que esperaba"

"Después de estas semanas me siento genial, mejor de lo que esperaba. Me siento preparado y realmente bien para empezar a jugar", afirma el internacional danés en declaraciones a la televisión oficial del club.

Sisto señala que "por suerte me sumé al equipo en pretemporada en Italia y pude pasar tiempo con los compañeros antes de empezar la campaña. Gracias a eso, entiendo mejor la filosofía del equipo".

Por último, el danés destaca que su llegada a Vigo "es un nuevo paso en mi carrera. La Liga tiene un nivel superior al que estaba acostumbrado en Dinamarca, pero soy feliz porque quiero ser un buen jugador de fútbol y aquí tengo el mejor entorno para conseguirlo. Espero ayudar al equipo en todas las competiciones que tenemos". n