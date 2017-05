Silva, presidente del Atlético Guardés: "Es algo indescriptible"

"Es algo único, indescriptible. Ya ha terminado el partido y todavía no somos capaces de asimilar lo que hemos logrado. Es difícil hacerse a la idea de que somos campeones de Liga", comentó a Efe Silva tras la victoria de su equipo ante el KH-7 Granollers (27-20).



Al equipo de José Ignacio Prades le valía un empate para proclamarse campeón. Tras una primera parte igualada (15-13, descanso), sus jugadoras rompieron el choque en el segundo tiempo gracias a su excelente trabajo defensivo.



"Nunca temí por la victoria. Es normal que las jugadoras estuvieran nerviosas por lo que nos estábamos jugando, pero yo confiaba en la victoria porque durante toda la semana las he visto muy seguras. Nos merecemos este título, por nuestra afición y por el grupo de jugadoras que tenemos", subrayó.



Silva no se olvidó de Prades, al que considera "fundamental" en la trayectoria del equipo: "Llevábamos varios años detrás de él pero hasta el año pasado no pudimos ficharlo. Con él iniciamos un proyecto a dos o tres años pero el éxito ya ha llegado en el primero".



El presidente cumplirá su promesa de recorrer, acompañado de varios directivos, el Camino Portugués de Santiago. Antes, mañana disfrutará de la fiesta que se vivirá en las calles de A Guarda, que recorrerán la plantilla y el cuerpo técnico en un autobús descapotable.



"Saldremos de las afueras del pueblo y pararemos en el ayuntamiento. Allí nos recibirá la corporación municipal. Después continuaremos hasta el puerto, donde tenemos nuestra particular Cibeles. Será una fiesta de todo el pueblo, un día que no olvidaremos nunca", señaló.



El entrenador del Atlético Guardés, que sustituyó en el cargo a Manu Etayo el pasado verano, tampoco escondía su alegría: "Con el tiempo le daremos mayor importancia a lo que hemos conseguido. Hoy casi era mejor escuchar al infierno de A Sangriña -pabellón local- que decir lo que sentíamos en ese momento".