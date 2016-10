Sienes: "El primer set en Lugo reflejó lo que podemos hacer"

El Club Vigo estrenó el curso 2016/17 el pasado sábado en Lugo con una derrota ante el Emevé (3-1) en un encuentro que el equipo de Suso Penedo y Yolanda Sienes se vino abajo tras ganar el primer set.

"Empezamos muy bien, jugando como sabemos, con un nivel alto, y de hecho el Emevé maquilló un poco el marcador al final (18-25), porque el primer set pudimos acabarlo con más de diez puntos de ventaja. Pero no sé si debido a la juventud del equipo o a que no nos acabamos de creer lo que somos capaces de hacer, a partir del segundo set empezaron a entrar las inseguridades y los errores. El rival también mejoró su juego y ahí ya no fuimos capaces de ser nosotros. Estuvimos en el partido pero al final se lo llevaron ellos", explica Yolanda Sienes.

En el Club Vigo debutaron sus dos fichajes para la presente temporada, el malagueño Enrique Martín y el almeriense Eduardo Zarza. "Son fuertes, altos y están acostumbrados a competir, pero todavía se están acoplando al equipo", señala Sienes, que considera que "la pretemporada no fue todo lo larga que nos hubiera gustado, pero yo confío en que el próximo fin de semana las cosas empiecen a cambiar. Sobre todo, necesitamos que los jugadores confíen en ellos mismos porque el primer set fue un reflejo que lo que somos capaces de hacer. Cuando haces un parcial tan bueno quiere decir que sabes hacerlo. Lo que no se entiende es el bajón que vino luego y eso es lo que tienen que saber los jugadores. Quizás nos faltó un poco de intensidad y de creer que somos capaces de ganar los partidos".

Porque, para Sienes, "este equipo lo veo más fuerte que el del año pasado. Nos falta Pablo (Penedo), que la verdad es que es una de las piezas básicas del equipo, sobre todo a la hora de organizar, porque sus compañeros confían mucho en él y se nota su ausencia en el campo. Tiene todavía un par de meses de recuperación y creo que lo vamos a echar de menos hasta que pueda empezar a jugar. Pero, en general, el equipo es más fuerte".

El presidente del Club Vigo, Guillermo Touza, se ha marcado como objetivo acceder a la liguilla de ascenso, pero los técnicos se muestran más cautos. "Los objetivos para nosotros siguen siendo los mismos: formarnos, mantener la categoría y continuar creciendo. Queremos mejorar lo que hicimos la pasada temporada, pero esto va despacio. Sabemos que vamos a conseguir cosas importantes con este grupo, pero hay que darle tiempo", sostiene Yolanda Sienes.

De momento, el equipo vigués sólo piensa en su estreno en casa, el próximo sábado en el pabellón de Coia, donde se enfrentará a otro rival gallego, el Voleibol Dumbría, que en la primera jornada se impuso por la mínima al Palencia (3-2).

"Es un equipo recién ascendido, pero el pasado fin de semana dio la sorpresa al ganar a la selección española juvenil. Remontó un 0-2 y acabó ganando el partido, aunque la concentración permanente de Palencia se ha renovado totalmente y puede que este año no sea tan fuerte, pero no contábamos con que lograse esa victoria", apunta Sienes, que reconoce que "para nosotros es imprescindible ganar ese encuentro. Sería importante de cara a coger confianza".

La entrenadora del conjunto vigués espera una reacción en el primer choque ante su afición: "Nos hubiera venido bien algún entrenamiento más en pretemporada. Los fichajes no pudieron llegar hasta septiembre y hay jugadores que trabajan, pero en cuanto empecemos a coger ritmo de competición, el equipo irá hacia arriba". n