Shalimov: "Creo que el Celta mereció pasar la eliminatoria"

A este nivel, los detalles hacen la diferencia y el resultado depende de eso. Nosotros tenemos que sacar conclusiones para convertirnos en un equipo más fuerte, es lo que nos queda después de la eliminatoria".

El preparador explicó que su equipo llegó condicionado por las lesiones y añadió que "en el calentamiento se lesionó Ramírez, creo que tiene el abductor dañado".

En Rusia se cuestionó la labor del colegiado del encuentro, el francés Ruddy Buquet, pero el técnico indicó que "no quiero hablar. Los jugadores no deben pensar que hemos perdido por culpa del árbitro".

Los dos goles del Celta llegaron a través de la banda izquierda, que tenía que defender el lateral Martynovich. Cuestionado por ello, el preparador reconoció que Kaleshin -lateral habitual- "estaba lesionado y no podía jugar el partido. Criticar a Martynovich es lo fácil, pero es preciso tener cuidado porque no todo es cuestión de un jugador".

En clave interna, el Krasnodar está inmerso en una plaga de lesiones y, por este motivo, su preparador fue cuestionado por los servicios médicos de su club. No obstante, matizó que "son de alto nivel. Los jugadores tienen que acostumbrarse a este ritmo de partidos. No creo que sea culpa de nadie". En definitiva, un día triste para el técnico del Krasnodar.n