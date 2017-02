El Shakhtar habla portugués

El Celta se enfrenta en los dieciseisavos de final de la Liga Europa a un rival ucraniano con acento portugués. El Shakhtar Donetsk cuenta en sus filas con ocho jugadores brasileños, está dirigido por un entrenador luso –Paulo Fonseca– y ha ultimado su preparación para el duelo ante el conjunto celeste en el país vecino, donde ha permanecido concentrado las tres últimas semanas.

La expedición del Shakhtar se encuentra desde el sábado en Braga, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad en la que el jueves se enfrentará al Celta. Hoy, el conjunto ucraniano llevará a cabo su último entrenamiento en el Estadio 1º de Maio de la localidad portuguesa. Mañana, se trasladará a Vigo para ejercitarse en Balaídos y ofrecer la rueda de prensa previa al encuentro, tal y como establecen las normas de la UEFA. Será el punto final a tres semanas de preparación en Portugal, primero en el Algarve y desde el pasado fin de semana en Braga.

Durante este tiempo, el equipo que dirige Paulo Fonseca ha afinado su puesta a punto y ha disputado varios partidos amistosos después de dos meses sin competición oficial, desde que el 12 de diciembre jugó ante el Dinamo de Kiev su último encuentro en la liga ucraniana antes del parón invernal, habitual en las competiciones que se celebran en Europa del este.

El Shakhtar ha buscado el calor para realizar esta especie de pretemporada en la que está inmerso. Entre el 14 y el 22 de enero estuvo en Murcia, en La Manga del Mar Menor, y después de pasar tres días en Ucrania se trasladó a Lagos, en el Algarve, el pasado 25 de enero. Tres semanas lleva, por tanto, en el país de su entrenador, Paulo Fonseca, que vive en Ucrania su primera experiencia en el extranjero tras una larga trayectoria en los banquillos de Portugal, donde ha entrenado a Oporto, Paços de Ferreira, Sporting de Braga y Aves, entre otros.

Pese al cambio de país, Fonseca no tiene problema alguno para entenderse con buena parte de sus futbolistas, dada la notable presencia de lusófonos en una plantilla con ocho jugadores brasileños, entre ellos internacionales absolutos como Fred, Bernard y Taison. Ismaily, Azevedo, Dentinho, Marlos y Patrick Alan completan la nómina de jugadores de Brasil en un equipo que cuenta además con dos argentinos: Gustavo Blanco y Facundo Ferreyra. Precisamente, este último es uno de los pupilos de Paulo Fonseca que se encuentra lesionado en estos momentos, junto con Viacheslav Tankovskyi. Taras Stepanenko arrastraba también problemas físicos, pero el sábado comenzó a entrenarse junto al resto de sus compañeros, por lo que podría estar a disposición de su entrenador para el choque del jueves en Balaídos.

Uno de los jugadores brasileños del equipo, Fred, destacaba en las últimas horas el nivel del Celta, a quien la plantilla y el cuerpo técnico del Shakhtar vio el domingo ante el Atlético por televisión. "Todos somos conscientes de que el partido contra el Celta tiene una gran importancia y va a ser duro. A juzgar por lo visto en sus últimos partidos, es evidente que es un equipo con calidad capaz de jugar a un gran nivel", analiza el internacional brasileño, que cree que su equipo no notará la falta de competición de los dos últimos meses. "Afrontar un partido tan crucial después de una larga pausa no es fácil, pero hemos realizado una gran concentración, hemos trabajado duro y hemos disputado varios amistosos para adquirir un buen estado de forma. Creo que estamos preparados", indicó.n