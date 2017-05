Sevilla y Oporto, a por el Toto

nnnComo era de esperar, a Eduardo Berizzo y al resto de su cuerpo técnico no le faltan opciones para coger otro equipo tras su salida del Celta. El entrenador argentino defendió en Vigo que nunca ha negociado con equipo alguno antes de dar por cerradas todas sus posibilidades de seguir en el club celeste. Pero una vez cerrada esta puerta, ya puede escuchar las propuestas que le llegan. Y no son mancas.

La cadena SER desveló que en la mañana de ayer, Berizzo se reunió en un hotel de Madrid, el NH Lagasca, con el nuevo director deportivo del Sevilla, Óscar Arias. El conjunto hispalense cerró ayer por fin la desvinculación de Jorge Sampaoli tras arduas negociaciones con la Federación Argentina y tanteó de primera mano a la que es su opción preferida, el técnico ex céltico.

Con todo, desde Portugal también tienen predilección por Berizzo y más desde que ayer se confirmó que el técnico luso Marco Silva elegía seguir en Inglaterra para firmar dos años por el Watford. El mentado parecía el único en las quinielas del conjunto luso por encima del ex céltico, que ahora pasa a la 'pole'. Podrá elegir.n