Setién: "Quizás pueda pensarse que el árbitro nos favoreció"

nnn Quique Setién, entrenador de la Las Palmas, manifestó al término del encuentro ante el Celta (3-3) que tras irse al descanso perdiendo por tres goles, en la segunda parte tuvieron "un poco más de orden" y ello les valió para llegar a empatar "un partido muy complicado".

El técnico cántabro indicó que el espectacular comienzo del equipo gallego, con sus tres goles, tuvo "un efecto demoledor" para todo lo que habían preparado, pero ya preveían que iba a ser "un partido entretenido, sobre todo para el espectador, porque el Celta tiende a ir hacia adelante, con mucha velocidad, lo que más daño" les hace.

En el vestuario, al término de la primera parte, trató de que sus jugadores "se olvidaran del resultado, mantuvieran el orden, y controlaran mejor los contraataques rivales, y el equipo ha dado un buen nivel en la segunda parte", aunque admitió que cometen "errores. Pero hemos hecho un gran partido contra un gran rival".

Setién lamentó que parte del público haya silbado al guardameta Raúl Lizoain, aunque ha reconocido que "quizá" se haya equivocado en dos de los goles del equipo celeste. "Me siento un poco decepcionado por la respuesta de la gente, no podemos estar chillando a nuestros propios jugadores, por muy mal que lo hagan. Si hay que chillarle a alguien, que sea a mí por ponerle", dijo.

Con respecto a la actuación del árbitro Melero López, Setién indicó que "quizá se pueda pensar que nos ha favorecido, no sé si ha sido penalti o no, pero sí he visto que ha mostrado las tarjetas con cierta coherencia, y habitualmente no es así". Al técnico local le gustó el colegiado.n