A Serra Ferrer le gusta Chelo

La plausible salida de Marcelo Díaz este verano del Celta sigue generando expectación en numerosos equipos. Y uno de los que está pendiente de lo que suceda con el internacional celeste es el Betis, como no dudó en confirmar el vicepresidente deportivo de la entidad sevillana, Lorenzo Serra Ferrer, al diario chileno "El Mercurio". Así, el dirigente verdiblanco, principal encargado de los fichajes tras la salida del ex director deportivo celeste Miguel Torrecilla, reconoció que "Marcelo Díaz es un jugador que nos interesa mucho. Desde ahí, usted puede sacar sus propias conclusiones".

Porque el dirigente bético no quiso ir demasiado lejos con sus declaraciones, aunque sí dejó entever que, si por él fuera, Chelo Díaz sería un objetivo principal para su equipo. De hecho, llegó a confirmar que les ha sido ofrecido. "Es un futbolista que a mí personalmente me agrada, pero es una descisión que debemos consensuar con el entrenador –Quique Setién– para ver al abanico de posibilidades que tenemos", argumentó.

Díaz tiene contrato con el Celta hasta 2019 pero tanto él como el club acordaron valorar a lo largo de este verano las posibilidades que ofrecía el mercado. Además, la participación del jugador con Chile en la Copa Confederaciones, pese a su error en la final ante Alemania, lo ha puesto más en el escaparate. Eso sí, hasta la fecha suenan más equipos del fútbol suramericano como el América, el Flamengo y, en las últimas horas, el Nacional colombiano.

En España, ha trascendido el interés del Betis y parece contar con el importante aval de Serra Ferrer. "Es un jugador importante para la selección chilena en todos los logros que ha conseguido. Pero también nos fijamos en su gran trayectoria en el fútbol europeo y en sus características de juego", aclaró el vicepresidente.

Mientras, el Celta, a través de su director deportivo, Felipe Miñambres, aseguró que hasta la semana pasada no había recibido oferta alguna por un jugador que está citado para unirse a la pretemporada céltica el próximo 25 de julio. Hay tiempo de sobra.n