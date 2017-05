Sergio: "Tensmos que hacer autocrítica por estos partidos"

n n n Sergio Álvarez iluminó con sus intervenciones el negro partido jugado ayer por el Celta en La Rosaleda ante el Málaga. Sin embargo, el portero se mostró al final del choque abatido por la derrota y por la forma en la que ésta llegó.

Para el de Catoira, el encuentro del jueves en Old Trafford no sirve como justificación para todo. "Es un partido para nosotros muy importante, en el que tenemos puestas todas nuestras aspiraciones para llegar a esa final y es difícil abstraerse. Pero no hay que buscar excusas, hay que saber separar una competición de la otra y hoy no hemos sido capaces. Tenemos que felicitar al Málaga, analizar nuestros errores y nuestro partido y pensar en hacer autocrítica por estos partidos", señaló en los micrófonos de Bein Sports.

El canterano celeste analizó el partido al señalar que "en la primera parte, nos faltó un poco de profundidad. Sí tuvimos el dominio del balón. Controlábamos el juego pero nos faltaba crear alguna ocasión más y ponerlos a ellos en peligro. Además, tuvimos algún error en la zona de atrás y ellos se aprovecharon de uno para meter el gol. Y ya en la segunda, tras el penalti se nos puso muy cuesta arriba".

En tal tesitura, Sergio no quiso centrar la atención en sus paradas de anoche: "Estoy ahí para ayudar a mi equipo. Parar todo lo que pueda es mi labor. Siempre me voy triste cuando el equipo no gana. Da igual lo individual y lo importante es el colectivo. Hoy ha sido una derrota dura pero hay que levantarse cuanto antes para pensar en el jueves ya".n