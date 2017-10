Sergio: "Fue un gran partido, no hay nada que reprochar"

n n n El portero del Celta Sergio Álvarez destacó el "gran partido" que el conjunto celeste hizo ayer ante el Atlético. El 'Gato de Catoira' cree que sólo faltó efectividad y se mostró "orgulloso" del rendimiento ofrecido frente a los rojiblancos.

"Hoy no se le puede reprochar nada al equipo. Creo que hizo un gran partido, teniendo ocasiones tanto en la primera parte como en la segunda, pero al final el fútbol son goles. No fuimos capaces de marcar, ellos hicieron uno en las dos ocasiones que tuvieron y es una pena que se hayan marchado los tres puntos de Balaídos, pero hay que pensar ya en el siguiente partido", expuso tras el encuentro Sergio, que ocupó el lugar entre palos del sancionado Rubén Blanco.

En la misma línea, el cancerbero celeste destacó el mérito del Celta ante un rival de la talla del Atlético. "Fue un gran partido de todo el equipo. Dominamos a todo un Atlético de Madrid, que es un gran equipo, y lo tuvimos en su propio campo casi todo el partido. Eso no es fácil y hay que estar orgulloso del partido que hizo hoy el equipo", destacó el meta del Celta.

Por último, Sergio valoró la línea ascendente del conjunto celeste en las últimas jornadas y agradeció el apoyo de la afición: "Venimos en una línea continuista, con resultados que nos estaban ayudando. Hay que seguir creciendo poco a poco, viendo además que la afición, a pesar de lo que pasó todos estos días con el campo, vino, nos ayudó y nos dio ánimos al final del partido pese a la derrota. Eso significa que el equipo también los representa a ellos y que dio la cara".n