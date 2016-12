Sergi: "Nos cogen con más ganas"

De los seis encuentros ligueros jugados a domicilio, sólo ha ganado uno (0-2 ante el Espanyol) y empatado dos (0-0 ante Osasuna y 3-3 en Las Palmas). Es decir, 5 puntos de 18 posibles.

Sergi Gómez, central céltico, cree que una de las razones de ese bajón de rendimiento es que los rivales conocen más el juego celeste. "No creo que hayamos cambiado algo, sino que los equipos nos conocen más y nos estudian más porque saben de la pasada buena campaña. Esto juega en nuestra contra pero a la vez nos sirve para saber que no hay rival fácil y menos fuera de casa, donde los rivales nos cogen con más ganas", concretó.

Sea como sea, el catalán mantiene que "todo lo que sea sumar y hacer buenos partidos fuera de casa forma parte de nuestro plan". Y no cree que la menor creación de ocasiones lejos de Balaídos sea norma: "Son circunstancias de los partidos. Intentamos generar siempre pero no es fácil".

Concretando en el partido de mañana en Sevilla contra el Betis, Sergi Gómez opina que "va a ser un partido complicado. Vienen de una situación no muy agradable".

Por otro lado, Sergi se felicitó por el gol marcado en Murcia el pasado miércoles: "Es una ilusión haber metido mi primer gol con el Celta". Fue el cuarto tanto en su carrera profesional y el tercero entre Segunda y Primera. Y recita de memoria los rivales: "Alcorcón y Huesca". Ahora, puede añadir el UCAM Murcia a tan corta lista.n