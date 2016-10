Sergi Gómez sueña con ir a la selección

Entre los que permanecen en Vigo está Sergi Gómez, que tras finalizar su etapa como internacional con España en categorías inferiores aspira ahora a llegar algún día a la absoluta. "Para cualquier jugador de mi edad y que está compitiendo en España siempre es un sueño poder pensar que algún día puedes llegar a la selección absoluta. Pero no depende sólo de mí, yo estoy centrado en hacerlo lo mejor posible con el Celta, en trabajar duro para seguir mejorando", aseguró en declaraciones a Efe el central catalán, internacional en categorías sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21.

Sergi considera que la llegada de Julen Lopetegui al banquillo del combinado nacional resulta positiva para todos aquellos que han estado en la base de La Roja. "Es un entrenador que ha tenido a muchos jugadores en categorías inferiores y eso hace que conozca a muchos de ellos, que sepa lo que pueden dar", indicó el defensa celeste, que inicia su tercera campaña en Vigo. "Estoy muy a gusto aquí, los compañeros son magníficos y el entrenador está confiando en mí. La verdad es que no me puedo quejar de cómo me están saliendo las cosas", afirma.n