"Serán partidos divertidos pues los dos somos equipos ofensivos"

En Vigo, viendo lo que podía tocar, no se está descontento con el Genk. ¿Cómo ha caído por ahí el Celta?

Sabíamos que para los demás equipos éramos un poco la perita en dulce del sorteo. Todo el mundo quería que le tocásemos. Pero nosotros estamos con mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo bien. Además, volver a jugar a España para mí es una alegría. Veré a la familia. Así que, por mi parte, muy contento del rival, aunque es muy complicado porque es un gran equipo. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible.

¿Y en cuanto a nivel futbolístico, satisfecho con el sorteo?

Te tocara quien te tocara ya iba a ser un equipo de gran nivel. Siempre por nombre están el Manchester, el Lyon y el Celta. Creo que eran los tres más complicados. Para mí el Celta era y es uno de los favoritos para ganar la Liga Europa. Tiene un gran equipo y va a ser una eliminatoria muy complicada.

¿El orden de los partidos le gusta¿

Sí. Jugar fuera primero siempre te da esa opción de, si tienes suerte, poder sacar un resultado positivo. Y después nosotros en casa estamos haciendo las cosas bien. Aunque el Celta ha jugado el primer partido en casa en las dos eliminatorias y le ha ido bien. Es un poco contradictorio.

Llevan un camino muy largo en Europa, desde julio.

Sí. Volvimos muy pronto de las vacaciones para jugar la previa y sí que es verdad que el año se está haciendo un poco largo porque estamos teniendo muchos partidos. Pero llegamos bien, con mucha ilusión. Somos un equipo muy joven y con muchas ganas de seguir haciéndolo bien.

Analizando los resultados, ¿están muy centrados en Europa y eso ha hecho que su rendimiento en Liga no haya sido tan bueno?

Es verdad que los resultados nos están acompañando en Europa. Como decía, somos un equipo muy joven, con futbolistas con ganas de demostrar que son válidos para dar el salto a otros países y para eso siempre es importante jugar la Liga Europa. Hemos hecho grandes partidos: contra el Athletic, por ejemplo, al que ganamos aquí, o contra el Gent, que también es un gran equipo y le ganamos en su campo 2-5. Estamos haciendo las cosas bien en este torneo y queremos seguir haciéndolo.

Por sus marcadores, se adivina un equipo alegre y ofensivo. ¿Cómo definiría usted su estilo?

Somos un equipo muy ofensivo. Ganamos 2-5 fuera el otro día y en casa también salimos a atacar. No somos defensivos. Nos gusta tener la pelota. Es un estilo parecido al Celta, de fútbol muy alegre, de posesión… Seguro que serán partidos muy divertidos para el espectador porque los dos equipos siempre queremos ser protagonistas del partido.

¿Y se crea un gran ambiente en los partidos de casa?

Muy bueno. El campo siempre se llena, los aficionados viven mucho el fútbol y sobre todo están ilusionados con la Liga Europa, en la que hemos hecho historia porque el club nunca había llegado a cuartos.

¿Qué destacaría del Celta, si lo ha podido seguir?

Si lo sigo, entre otras cosas, porque tengo ahí un amigo como Jozabed. Es un equipo muy complicado. El entrenador está haciendo un trabajo increíble. El gran peligro del Celta está claro que es Iago Aspas. Es su mejor jugador y el hombre el que hay que vigilar porque en cualquier momento te puede hacer una jugada y marcar la diferencia. Tienen un equipo muy completo, pero creo que él es el mejor.

Y usted ahí más que asentado, siendo el capitán y jugándolo todo.

Están saliendo las cosas bien. Estoy muy contento porque vine para jugar y desde el primer momento me han dado esa confianza. Me siento muy importante en el equipo. Es un grupo muy joven y yo con 25 años soy uno de los más veteranos. Como el primer capitán no suele jugar me lo da a mí y es de agradecer, aunque tampoco sea algo que me preocupe mucho.n