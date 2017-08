"Al ser favoritas al oro, partimos con bastante responsabilidad"

La selección española sub-16 comienza hoy en Francia ante Lituania (14:00) la defensa del título europeo logrado el año pasado en Italia. Y uno de los referentes del combinado nacional es la pívot del Celta Zorka Raquel Carrera (Ourense, 2001), que ya se colgó el oro en el anterior Europeo.

¿Cuáles son las sensaciones del equipo el día antes del debut?

Estamos un poco nerviosas, sobre todo las que debutan en un Europeo. Pero tenemos más ganas que nunca y el primer partido es en el que siempre se demuestra todo. Así que, a interarlo.

¿Qué referencias tienen de Lituania, su primer rival?

Ningún rival es fácil, pero ya conocemos a todos nuestros contrincantes y creemos que podemos ganar el primer partido. Intentaremos debutar con victoria en este Europeo.



Para usted es la segunda presencia en un Europeo y ya sabe lo que es ganar el oro. Sin embargo, no pudo jugar la final por culpa de una lesión. ¿Tiene una espina clavada?

Me rompí las fibras del gemelo en el partido de cuartos de final y no pude jugar ni las semifinales ni la final. A ver si este año quitamos la espinita.

Tras el oro del año pasado, supongo que la responsabilidad es mayor.

Al ser las favoritas del campeonato, tenemos bastante responsabilidad y además como el año que viene hay Mundial, tenemos que quedar entre las cinco primeras para clasificarnos. Pero vamos siempre a por todas y no nos puede la presión.

¿Se siente la líder del equipo?

En el equipo todas aportamos, pero al haber estado el año pasado igual sí que tengo que guiar a mis compañeras un poco. Pero todas aportamos.

El buen momento del baloncesto femenino español supongo que les ilusiona de cara al futuro.

Cada vez somos más las que practricamos este deporte. La absoluta ganó, la sub-20 también, la sub-18 está en camino y ahora nos toca a nosotras.

¿Cuáles cree que son los principales rivales de España en este Europeo?

Considero que los más fuertes son Francia y Alemania. Sobre todo Francia porque juega en casa y tiene la grada a su favor y eso siempre ayuda. Pero son rivales ganables. Al fin y al cabo, somos todas niñas de 16 años.

Tras el Europeo comenzará la pretemporada con el Celta Zorka, con el que renovó recientemente. ¿Se encuentra a gusto en Vigo?

Llevo ya dos años en el Celta y espero seguir allí más tiempo. Se está formando un equipo ganador y creo que podemos jugar la fase de ascenso. n