Señé afirma "no saber nada" de su posible ampliación de contrato con el Celta

"Se vienen diciendo cosas de las que no estoy al tanto. No tengo conocimiento de este tema y mi representante tampoco me ha dicho nada", afirmó el futbolista, quien dijo estar "centrado" en lo deportivo.

El futbolista, de 23 años, está teniendo mucho mayor protagonismo esta temporada, como demuestra que Eduardo "Toto" Berizzo ya le haya dado alineado como titular en dos partidos de la Liga Santander -Atlético de Madrid y Osasuna- y frente al Panathinaikos en la Europa League.

Señé destaca que el Celta haya encontrado "la solidez defensiva" que le faltó en las primeras jornadas, en la cual, a su juicio, se han apoyado para encadenar seis partidos sin perder, con un balance de dos empates y cuatro triunfos, todos ellos de manera consecutiva.

"El equipo ha salido del bache de las primeras jornadas, ha respondido muy bien cuando era necesario. Poco a poco nos estamos acercando a lo que queremos ser. Llegar al parón con cuatro victorias es un refuerzo moral importante pero hay que tener los pies en el suelo porque todavía queda muchísimo", advirtió.

En este sentido, señaló que "el objetivo" sigue siendo conseguir "cuanto antes" la permanencia en Primera: "Eso es lo fundamental, luego ya se verá si podemos aspirar a algo más. Y en Europa tenemos que ir paso a paso, tratar de asegurar los puntos de casa porque van a ser muy importantes para clasificarnos para la siguiente fase".