Segundo ou terceiro

Xa clasificado para a fase de ascenso a Segunda División B, o Rápido de Bouzas recibe esta tarde ó Arosa co obxectivo de acadar unha vitoria con premio dobre. Cos tres puntos asegura o subcampionato e tamén a clasificación para a vindeira Copa do Rei, xa que o campión é o filial do Deportivo, que non a pode disputar.

Polo tanto, os tres puntos teñen moito valor para o equipo dirixido por Patxi Salinas tras facer unha tempada histórica e que terá continuación coa promoción de ascenso. Esta tarde queda por resolver a praza dende onde a encara porque se remata na segunda posición asegura verse as caras cun cuarto e co factor campo a favor na primeira eliminatoria.

Non obstante, o partido é de enorme dificultade para a formación viguesa porque recibe no seu terreo de xogo a un Arosa que ten opcións, remotas pero opcións, de entrar na promoción de ascenso. O equipo de Vilagarcía inicia a xornada na sexta praza a dous puntos do cuarto, o Bergantiños, e a un do quinto, o Vilalbés. Os dous equipos mídense a formacións sen nada en xogo como o Negreira e o Alondras. Polo tanto, un tropezo destes equipos é pouco problable, pero xa se teñen dado sorpresas nos últimos enfrontamentos.

O que depara o encontro entre Rápido e Arosa é certo morbo porque Jorge Otero, técnico o ano pasado dos boucenses, dirixe esta tempada ó equipo de Vilagarcía, que conta con futbolistas que trocaron de camisola este verán como Sergio Santos e Manu Justo. Regresarán ó Baltasar Pujales para pechar a tempada e o farán con intención de gañar o encontro.

No plantexamente futbolístico, todo indica que o Rápido apostará por as armas habituais de seguridade defensiva e xogo rápido en ataque, con posesións curtas e moita verticalidade.

No partido da primeira volta, o enfrontamento entre os dous equipos rematou con empate a un gol, o que indica o potencial de ambos, que pode servir como aviso ó Rápido do que pode atopar esta tarde sobre o céspede artificial do Baltasar Pujales. A vitoria suporía moito para a formación viguesa porque sería rematar na segunda praza e con clasificación copeira. Un premio notable para un equipo que fixo un ano moi por enriba das expectativas.n