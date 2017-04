"El segundo era mi puesto hoy, en otra edición llegará la cuarta"

El arzuano indicó que "la carrera fue a un ritmo tranquilo hasta el kilómetro quince y, a partir de ahí, Nuno empezó a tensar. Venía de hacer 1 hora y cinco minutos en Lisboa y esta es una distancia que se le da muy bien. Aguanté hasta falta de tres kilómetros, pero ya vi que iba completamente fuera de ritmo, bajé y me puse con Rubén Diz. Lo pasé en los últimos quinientos metros y fui segundo, que hoy era mi puesto. Nuno Costa iba con una marcha más y en ningún momento tuve opciones de poder ganarle".

El atleta bromeó con el futuro y su edad al indicar que "aún tengo 39 años y malo será que otro año no pueda sumar la cuarta victoria para hacer el recórd. Soy luchador, llegué hasta Ramallosa con él, pero ahí ya se me escapó. En los cambios de antes respondí, pero son 21 kilómetros. Si fuera una prueba de diez, sería algo distinto".