La "segunda familia" de Rossi

Giuseppe Rossi alcanzó su mejor versión en el Villarreal. Llegó al 'submarino amarillo' en 2007, con sólo 20 años, y allí se convirtió en uno de los delanteros más brillantes de Europa. Mañana, el internacional italiano regresa a El Madrigal para reencontrarse con su "segunda familia".

"Es bonito para mí volver a El Madrigal, un estadio que me ha dado mucho, y jugar contra un equipo como el Villarreal, que para mí es como una segunda familia por cómo se comportaron conmigo durante cinco años. Va a ser bonito verlos a todos otra vez, ahora con la camiseta del Celta. No voy allí sólo para saludar a la gente, sino también para buscar los tres puntos", explicó en declaraciones a Celta Media Rossi, que en cinco temporadas disputó 219 partidos oficiales con el Villarreal, con el que marcó 93 goles.

Las lesiones marcaron el final del italoamericano en la localidad castellonense y su posterior paso por la Fiorentina. Ahora, vuelve a disfrutar de la Liga española, que considera se adapta muy bien a sus características. "He pasado cinco años muy bonitos en el Villarreal. Me ha dado mucho y he jugado mucho. Fue una pena por las lesiones cuando fui a Italia, pero forman parte del fútbol. La Liga es un campeonato que me gusta mucho, es una liga muy técnica, en la que te dejan un poco más de libertad con la pelota y es algo que un jugador de calidad puede aprovechar", analizó el punta celeste.

Por otro lado, Rossi se deshizo en halagos hacia el cuerpo técnico de Berizzo y sus compañeros en Vigo. "Creo que el Celta tiene un gran futuro. En primer lugar porque tiene un cuerpo técnico con mucha ilusión, con muchas ganas de transmitir sus experiencias. Todos son exfutbolistas y eso es algo más que ellos pueden darnos a nosotros. Además, el equipo tiene una buena mezcla de jóvenes y jugadores de experiencia y eso es importante, porque los jugadores con experiencia tienen que transmitir su forma de hacer las cosas. Todo esto forma una buena base para crecer y hacer cosas importantes", remachó Rossi, que acumula ya dos goles con la celeste.n