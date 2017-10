SAR y Sedona sorprenden a Atlético Novás y Chapela

El Embutidos Lalinense Lalín fortaleció el pasado fin de semana su sólido liderato en el grupo gallego de Primera Nacional tras ganar con contundencia en su pista al Teucro (38-29) y aprovechar los inesperados tropiezos de dos de sus principales perseguidores: el Acanor Atlético Novás, que no pasó del empate en casa de la SAR Plastic Omnium (26-26), y el Rodosa Chapela, que sufrió una sonora derrota a manos del Magope Seis do Nadal en Coia (34-27). Así, los dezanos adquieren una renta de tres puntos sobre rosaleiros, todavía segundos, y Calvo Xiria, que empieza a recuperar parte del trerreno perdido anteriormente con su triunfo en A Cañiza (26-29).

En la zona baja, el punto logrado permite a la SAR lograr ese mismo margen sobre las plazas de descenso, que ahora ocupan el Rasoeiro y el colista Porriño, que coleccionó otra derrota, la sexta en siete jornadas, en su pista ante el Construcciones Castro Octavio (25-37).

El Seis do Nadal encaraba la visita del poderoso Rodosa Chapela con sólo un triunfo en su haber, el logrado la anterior jornada a domicilio ante la SAR. Esta segunda victoria confirma la reacción de los hombres de Pablo Blanco 'Paloto', que llevaron el mando del partido desde mediada la primera parte.

Más sufrió para puntuar la SAR. Su renta de siete goles al descanso (18-11) desapareció enseguida para dar paso a una segunda mitad igualada. Dos goles de Espino parecieron encarrilar el triunfo visitante (23-25, m.26) pero Brais contestó para dar lugar a un emocionante último minuto. Diego puso por delante a los locales a falta de 9 segundos, pero Hermida empató casi sobre la bocina.

La jornada se completó con otro triunfo del Vilatrade Lavadores (25-27 al Rasoeiro) para formar grupo de cuatro equipos a un solo punto de los segundos junto a Chapela, Octavio y Bueu.n