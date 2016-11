La SAR Rodavigo gana para recuperar el liderato

En solo un punto se agrupan los cinco primeros clasificados del grupo A de la División de Honor Plata Femenina. Cuatro de ellos están empatados a 12 puntos tras la disputa de ocho jornadas, pero por encima se encuentra tras su victoria de ayer en casa ante el Tejina Tenerife (18-12) la SAR Rodavigo, que con sus 13 puntos recupera una posición puntera que había perdido la semana pasada al encajar en Palencia su primera derrota de la temporada.

El conjunto redondelano demostró su solidez en un partido escueto en goles. El escaso 6-5 del descanso supuso la culminación de la remontada local, después de que el Tejina arrancase con un 0-3 a favor. Una vez asumido el mando, las chicas de Elisardo Covelo 'Chini' aumentaron su producción para doblar su producción en la segunda mitad y ganar con claridad 18-12.

La SAR aprovechó en la clasificación la derrota del anterior líder, el Oviedo, en la cancha del Pereda (28-27) y el empate del Carballal fuera de casa en los siempre complicados viajes a Canarias, en este caso para medirse al Morro Jable Isla de Fuerteventura. El 23-23 final llegó tras un choque igualadísimo –salvo el espejismo del 0-4 inicial a favor de las de Javier 'Chiki' Castro– que se resolvió sobre la bocina con un gol de la jugadora viguesa Beatriz Sola, que se fue hasta los nueve tantos.

No consiguieron puntuar ni el Seis do Nadal ni el Rodosa Chapela. Las viguesas cayeron en su pista ante el Palencia (21-23) yendo de más a menos. Tras una buena salida de segunda parte (14-11, m.33), encajó un parcial de 1-8 del que ya no pudo recuperarse. Por su parte, las chapeleiras perdieron (29-25) en su visita a un rival directo como La Cistérniga y siguen penúltimas. Sólo hay un descenso.n