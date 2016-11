A Sangriña vuelve a Europa

Por cuarto año consecutivo, el pabellón de A Sangriña vuelve a ser escenario esta tarde de una competición europea, en esta ocasión la Copa Challenge, en la que el Mecalia Atlético Guardés se estrena con el Dnepryanka Kherson ucraniano como rival.

El equipo de José Ignacio Prades cerró el pasado miércoles la competición liguera hasta el próximo año con una clara victoria sobre el Aula Cultural de Valladolid (35-22) y con el tercer puesto en la clasificación afianzado, por lo que centrará todas sus energías en la eliminatoria a doble partido que afronta hoy (19:00) y mañana (18:00) en su pista.

Prades no podrá contar en todo el fin de semana con Rosa Álvarez, que sufre una fisura en el dedo pulgar de la mano derecha, pero a cambio tiene a su disposición a Ana Cerqueira, recuperada de su grave lesión de rodilla y que ya jugó unos minutos el miércoles ante el conjunto pucelano.

El resto del equipo se encuentra en perfectas condiciones para disputar el primer encuentro de la eliminatoria, al que el técnico del Guardés da vital importancia. "Esperamos hacer un buen primer partido, que siempre es importante en el devenir de la eliminatoria y en esta ocasión, además de ser importante por el resultado, nos permitirá conocer de verdad al rival", afirma José Ignacio Prades.

Porque el mayor quebradero de cabeza para el entrenador del Mecalia es el desconocimiento del rival ucraniano. Prades apenas ha podido estudiar al Dnepryanka y tendrá que ajustar a su equipo sobre la marcha. "Las únicas conclusiones que hemos podido sacar son que se trata de un rival muy duro, con jugadoras grandes y con capacidad de lanzamiento exterior", explica Prades, que teme un partido "muy complicado, sobre todo por el desconocimiento que tenemos del rival. Vamos a ir con las máximas alertas y sin ningún tipo de confianza porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar".

Tercero en la Liga ucraniana, el Dnepryanka juega regularmente en Europa, aunque su mejor actuación, en 2012, lo llevó solamente hasta cuartos de final. Sin embargo, al técnico del Guardés le preocupa también que es un equipo habituado a disputar dos partidos en 24 horas. "En la competición ucraniana juegan cada quince días dos partidos seguidos, sábado y domingo, con lo cual ya están acostumbradas a competir como lo vamos a hacer este fin de semana", indica Prades.

No obstante, el preparador del Guardés confía en el apoyo de la grada de A Sangriña para sacar el choque de esta tarde adelante y rematar mañana la clasificación para los octavos de final. n