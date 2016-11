La San Martiño, cuarentona

Ourense vive esta mañana uno de los eventos deportivos más multitudinarios. Regresa la 'Popular do San Martiño', carrera pedestre que cita desde las once de la mañana a 11.304 atletas de todas las edades en una prueba que celebra su cuadragésima edición.

Las inmediaciones del pabellón de Os Remedios será una vez más el punto neurálgico de la San Martiño si bien buena parte de la ciudad se convertirá en un gran circuito para que desde dentro, los atletas, y desde fuera, el siempre fiel público, rinda culto a la prueba atlética por excelencia de la provincia. Además, deporte y solidaridad se dan la mano, pues la prueba colabora con los colectivos 'Nico Contra el Cáncer Infantil' y 'Cris Contra el Cáncer'.

El reloj manda: a las 11:00 horas, salida de la prueba absoluta (10.000 metros homologados y 4.463 inscritos); desde las 12:30, la carrera escolar (4,7 kilómetros y 4.151 participantes); y a las 13:15 horas, la 'Carreira de Cativos' (1.400 metros y 2.657 jóvenes atletas). El fin de fiesta, a partir de las 14:00 horas con la entrega de premios en la cancha central del pabellón de Os Remedios.

El Adas O Barco tratará de ser protagonista, no en vano dos de sus atletas son dos de los máximos favoritos al triunfo en la carrera absoluta masculina. Se trata de Hassan Lekhili, recién llegado al club valdeorrés, que defenderá el título logrado el pasado año, y Alejandro Fernández. Sus grandes rivales serán un portugués, Nuno Pinto Costa (S.D. Sampayo A Estrada), reciente ganador en la Popular de Santiago, así como el incombustible Lolo Penas (New Balance Team).

Un paso por detrás de los cuatro ya citados, otros dos atletas del Adas: el ex céltico David Santos y Christian Díaz. Salvo sorpresa, entre estos seis estará la victoria aunque todos tendrán que lidiar con un incómodo adversario, la lluvia.

Solange y Navarrete

En la carrera absoluta femenina, varias figuras emergen sobre el resto. Yoselyn Brea (Gimnástica) es una de las grandes favoritas, lo mismo que la canguesa Solange Pereira (Valencia Atletismo), actual campeona. La viguesa Ester Navarrete (Adas) también podría estar en la pelea.n