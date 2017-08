Samil por tierra y mar

Samil vivió ayer la segunda jornada de la Vigo Battle of Teams de crossfit, que sirvió para definir las distintas categorías del evento ante de la sexta prueba y la final, que se disputarán hoy (9:00).

La sesión de ayer combinó el deporte en el agua con ejercicios de fuerza sobre el césped artificial de los campos de Samil. Los participantes comenzaron el día con el primer evento, que incluía un tramo de natación. Después, al mediodía, el medio millar de participantes, correspondiente a 100 equipos, tuvo que realizar la segunda prueba marcada por la fuerza sobre el césped artificial de Samil.

Tras la misma quedaron definidas las clasificaciones y los equipos más fuertes de cara al sexto evento de hoy, que comenzará a las 9:00 horas, y a la final de la Battle of Teams, para la que se clasifican los ocho primeros de cada una de la categorías.

La categoría élite está dominada por el Team The Wodbox (189), seguido por el Team Aranbox y el Winner 2016, que empatan con 181 puntos en la clasificación. El grupo Pro lo lidera el Team Tizona (201), seguido del Team Original (198) y el Fine Team (192). Entre los intro, una categoría de iniciación, el liderato es para el Lucus Crossfit, seguido del Bask Label y el The Fantastic Five. La división reservada para los mayores de 35 años, la máster, está dominada por el Old School Team, seguido del Aranbox y el Mixtura-RX 35.

La Vigo Battel of Teams está respondiendo a la espectación creada dentro del mundo del crossfit con una notable presencia de público en las gradas del campo de Samil a lo largo de las dos jornadas que llevamos de competición. Tras finalizar los eventos ayer, los participantes tuvieron una sesión de música en directo con dj en Samil y, a continuación, en el mercado del Progreso.n