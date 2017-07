Samertolameu camiña cara o campionato

Samertolameu camiña cara o título de Liga Galega A de xeito inexorable. A embarcación dirixida por Dani Pérez Fandiño asinou onte en Bueu a sexta vitoria da tempada, terceira consecutiva, e xa distancia en catorce puntos na clasificación xeral ó segundo da Liga Galega, Puebla.

Na proba de onte, vogada en Bueu, "A Terca" marcou o ritmo dende o primeiro longo, onde xa tiña dous segundos de renda sobre Puebla, que polo rego exterior do campo de regatas tentou manter o ritmo do líder da competición, pero careceu de capacidade.

No ecuador da competición, os remeiros do club da parroquia moañesa de Meira xa ampliaron a distancia ata os cinco segundos e a partir de aí tiveron que manter a renda para asegurar a vitoria ata o final da proba.

Pola súa banda, Puebla xa vogaba contra o reloxo porque nas quendas anteriores Castropol e Bueu aproveitaron a circunstancia de vogar por carreiros próximos á terra para marcar un tempo de gran nivel. Especialmente boa foi a regata do barco asturiano dende a segunda manga do día. Na baliza de terra, Castropol asinaba o cuarto tempo do día, pero mellorou na segunda metade da proba e, especialmente, no último longo para chegar ata a segunda posición, a oito segundos de Samertoalmeu.

A loita de Puebla serviu para rematar na cuarta posición nun mal carreiro, pero co mal sabor de cruzar a chegada no mesmo segundo que o bote local de Bueu, que foi terceiro polo primeiro carreiro.

No referente ás embarcacións da Ría de Vigo, a "Fontaíña" de Coruxo viviu unha regata na que volveu a atoparse con certo infortunio ó ter que vogar polo terceiro carreiro. Aínda así, asinou a sexta posición a dous segundos de Amegrove e con renda sobre Mecos-Mondariz. A zona media da táboa na Liga Galega A é especialmente igualada e semana tras semana as traiñeiras intercambian as súas posicións.

Máis clara é a situación na zona baixa porque Rianxo volveu a superar a Chapela na loita por evitar a penúltima praza. A distancia entre os dous barcos é de sete puntos, mentres que Perillo continúa nun curso moi negativo. Soamente evitou a última posición nunha regata no que vai de tempada. Claramente afundida.n