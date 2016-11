"El salto del filial al primer equipo es salvaje"

Carlos Hugo García Bayón (León, 1973) vive su segunda temporada como máximo responsable de la cantera celeste. Se declara feliz en el puesto en el curso en el que acaba su contrato y echa de menos mejores instalaciones para desarrollar una metodología que considera exitosa.

¿Es imposible ampliar la cantera teniendo estas instalaciones?

No hay opción a más. Ya nuestros 12 equipos tienen bastantes dificultades para entrenar con parámetros de calidad. Si queremos hacerlo en plan escuela, con cuatro equipos por campo, se podría pero no podemos hacerlo en un club como el nuestro. Estamos al límite.

¿Es una frustración en el día a día?

Sí. Es curioso porque la semana pasada nos eligieron entre todas las canteras de los clubes de Primera y Segunda para dar una charla en Madrid sobre nuestro método y cuando hablábamos con el resto de equipos y cuando en otras ocasiones hemos visitado sus instalaciones, nos damos cuenta de que estamos por detrás de casi todos en instalaciones. Lo bueno es que si, como dicen, la limitación agudiza el ingenio, ésta nos está haciendo darle más vueltas a las cosas. Pero es un hándicap grande.

¿Cuáles son las líneas maestras de esa metodología que comparten?

Aparte del entrenamiento de equipos de toda la vida, intentando mejorar el desarrollo colectivo, aquí hay partes que se marcan desde la coordinación de la cantera que suponen un trabajo individual. Esta labor nos garantiza que haya unos mínimos de crecimiento del futbolista como individuo. No sólo nos centramos en que los equipos jueguen bien y ganen, sino también en el jugador, para que vaya creciendo a nivel técnico, físico y táctico.

¿En ese trato individualizado van ganando peso aspectos como la psicología o la nutrición?

Están muy presentes. Tenemos un nutricionista como Federico Mallo que hace un gran trabajo, dando charlas a los chicos y a los padres para que sepan cómo alimentarse bien. En cuanto a la atención psicológica, desde el año pasado hemos dado un salto muy grande. Joaquín Dosil, psicólogo y coach del primer equipo, también trabaja con las categorías inferiores. Y ponemos mucho el foco en el entrenador. Creemos que para que el futbolista crezca tiene que tener los mejores entrenadores. Todos los entrenamientos son seguidos por psicólogos que analizan varios aspectos del técnico: cómo se comunica, cómo transmite sus ideas… Lo que queremos es, aparte de ser una escuela de jugadores, ser una de entrenadores. Si tenemos mejores entrenadores, cada vez serán mejores los jugadores. Y, aunque el foco en psicología es el entrenador, si hay algún jugador que requiere alguna atención especial, la tendrá.

En lo deportivo, ¿la exigencia a un equipo aumenta con la edad de sus componentes?

Sí porque es lo biológico, lo natural. Pero en las reuniones con los padres siempre hablamos de que éste es un club de rendimiento y no podemos olvidarlo. No somos una escuela en la que simplemente formamos a los chicos y pasan el rato. Éste es un club de rendimiento y es selectivo. Aunque ese rendimiento se puede llevar de una manera más formativa o menos. Aquí queremos hacerlo de la manera más educativa posible, pero son exigidos desde pequeñitos. Aunque por supuesto cada uno en la medida justa según la edad. No podemos exigir lo mismo a un benjamín que a un juvenil. Pero aquí siempre hay la exigencia de que tienes que ir mejorando y el que no mejore y se quede, pierde el tren. En estos clubes de máximo rendimiento, el objetivo es generar futbolistas para la primera plantilla. Por lo tanto, tienen que aprender a tener exigencia desde pequeños y saber gestionarla.

Hablando de los últimos peldaños, ¿es la del juvenil de División de Honor una generación muy homogénea sin estrellas?

Sí, es una generación con buenos futbolistas, no con estrellas. Están trabajando para crecer de forma individual y para que el equipo haga una gran temporada. Va a ser una competición difícil hasta el final porque esta categoría siempre lo es.

¿Puede ser que ahora, con el encarecimiento de la llegada al Celta B al fichar más jugadores de fuera de Galicia, el paso entre el juvenil y el filial sea el gran salto?

No el gran salto porque aquí se hace una selección desde el principio. Está claro que es más sencillo pasar de benjamín a alevín que de juvenil a Segunda B pero porque ahí hay realmente una brecha fácil de ver. En el resto de categorías van subiendo con su edad y los rivales tienen esa misma edad. Pero desde juvenil a Segunda B, el salto ya no es de edad, porque pasas con 19 años a medirte con futbolistas de diez años más, y luego también porque te saltas de golpe varias categorías. Porque podrías tener un filial en Preferente o en Tercera, pero lo tenemos en Segunda B.

¿Entiende que se haya generado polémica con la política de fichar jugadores de fuera para el Celta B?

Estoy un poco ajeno porque lo que buscamos es que al final llegue el mayor número de jugadores posible del juvenil al filial. Ésa es nuestra política clarísima, marcada por el presidente y todo el club. Lo que ocurre es que no vamos a regalar las cosas. Si vemos que lo que necesitamos lo tenemos en casa, aseguro que no se va a buscar nada en otro sitio. Porque es más económico, nos representa mejor y es mucho más sencillo y cómodo. Si se hace eso otro es porque se considera que, una vez que realizamos el primer filtro en lo nuestro, no se llega a ese nivel requerido y tenemos que buscarlo en otro sitio. Además, tenemos muchas experiencias pasadas, muchas, con el mismo panorama y siempre fallando. Por lo tanto, cuando las cosas no funcionan, algo hay que hacer.

En la actual plantilla del filial, la mayoría de los canteranos están jugando asiduamente. ¿Se les da algún tipo de prioridad marcada desde el club?

Va por rendimiento. Eso quiere decir que los canteranos que están jugando están haciendo muy bien las cosas. No se les regala nada.

¿Hay en el filial futbolistas para el primer equipo, teniendo en cuenta el nivel europeo de éste?

Si antes hablaba de un salto de dos o tres categorías entre el juvenil y el Celta B, de éste a un primer equipo que está en Primera y jugando competición europea hay otro salto salvaje. La complicación es máxima, pero si ves las plantillas de los otros equipos, quitando el Athletic y porque tienen una política muy clara y un presupuesto salvaje para la cantera, todos los demás tienen ese problema tan gordo. E incluso el Athletic sube uno o a lo sumo dos jugadores por año. Es un salto muy grande y tampoco hay que tener prisa, porque muchas veces se quema a los futbolistas por querer dar un salto rápido. Yo soy muy partidario de las cesiones, porque he visto muchos casos en los que el jugador ha crecido y madurado. Hasta Iago se tuvo que ir fuera un par de veces y ha venido mejor. Las cesiones te hacen salir de tu zona de confort, madurar a marchas forzadas y, tengas más o menos éxito allí, vienes reforzado. En el fútbol se tiende a proteger mucho al futbolista. Pero muchas veces le viene bien ese pequeño sufrimiento.

¿Qué le parece la situación de Pape, que trabaja con el primer equipo, no juego nunca con el B y apenas lo hace con los mayores?

A nivel general, a todo el mundo le viene bien jugar, sería lo ideal. Pero no podemos negar que este chico está viviendo en el día a día un nivel de exigencia que le hace crecer muchísimo. Estoy convencido de que Pape está creciendo mucho más que otros jugadores que están jugando en Segunda B.

¿Cómo de importante es la convocatoria con la selección de un canterano como Iago Aspas?

Cuando lo supimos, fue una alegría tan grande para todos… Algo así te reafirma muchas cosas. Tenemos que atender a esos que llegan a triunfar al máximo nivel pero también, a pesar de ser un club de rendimiento, a los que cubren etapas más despacio o tienen que acabar saliendo del club. Que al menos lo hagan formados y que su paso por aquí les haya servido para crecer deportiva y personalmente.

A nivel de futuro, ¿crea incertidumbre en la cantera la posibilidad de la venta del club?

Todos estamos muy tranquilos. Si seguimos con la actual junta directiva, pues todavía más porque sabemos cómo trabaja y su apuesta por la cantera. Y si viene alguien de fuera –si se llega a dar ese caso, que no tengo ni idea–, estoy convencido de que el presidente lo va a hacer de la mejor manera posible para que la cantera siga teniendo el máximo protagonismo. Estamos tranquilos, viviendo el día a día y no nos incomoda ese tema.

En lo personal, ¿echa de menos entrenar?

La verdad es que sí. El que es entrenador, como no esté en el día a día, lo echará de menos. El año pasado todavía tuve menos opciones para estar abajo, por ponerme al día de todo el funcionamiento de una cantera como ésta. Pero este año lo tengo un poco más controlado y estoy bajando con los equipos.

No aparenta ser un director más de despacho que de campo…

Pero me toca hacer mucho despacho, más del que yo quisiera. Ahora hago una semana con cada equipo. Voy a pasar por todos en esa línea de estar más cerca y de sentirme más entrenador.

¿El futuro lo tiene claro, seguirá muchos años en esta labor?

La verdad es que no lo sé. Yo estoy muy, muy bien en Vigo. Me siento superidentificado con este proyecto del Celta, tal vez por haber estado en la época más díficil. Para mí el Celta es mi casa.

Su contrato termina este curso.

Sí. Estoy tranquilo, igual que decía con lo de la venta. Lo que tenga que ser será. Si ellos quieren que continúe será porque las cosas están bien hechas y si no, seguro que hay otras cosas para hacer.n