"Sabía que no podía llegar con Lolo al final"

El atleta luso explicó que "es la primera vez que participo y es un poco exigente, con varias subidas y bajadas y para gente exigente y sufridora. No estoy en mi mejor momento de forma, pero pude ganar".

Sobre la forma de correr, el atleta del país vecino expresó que "la estrategia fue ahorrar lo máximo posible en la primera parte y después salir a partir del kilómetros dieciséis porque, si no lo hago, sería muy complicado ganar a Lolo Penas. Ahí arriesgué y me pude ir para ganar".

De hecho, Costa tenía claro que debía llegar en solitario a los últimos metros porque "Lolo Penas siempre es un adversario fuerte y tiene un final muy bueno. Hay que dejarlo atrás antes porque, de no hacerlo, tienes la carrera perdida. Vi que le costaba la respiración, que tenía problemas para respirar y fue el momento en el que podía tener la victoria a mi alcance".

Además, el ganador de la edición 2017 de la Vig-Bay reconoció que "los primeros kilómetros fueron tranquilos porque es una carrera en la que no se puede arriesgar de inicio porque se puede pagar en el tramo final. Por este motivo, salimos un poco más tranquilos para acelerar en el tramo final". De hecho, Costa pareció controlar la competición desde el inicio y provocó todos los cambios de ritmo vividos en la cabeza de la prueba.