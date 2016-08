Rossi será el quinto fichaje si pasa el examen médico

Si el examen médico preceptivo no dice lo contrario, Giuseppe Rossi se convertirá en las próximas horas en el quinto fichaje del Celta en el presente mercado veraniego, que se cierra el próximo miércoles. Paulo Sousa, entrenador de la Fiorentina, el todavía equipo del atacante italiano nacido en Estados Unidos, confirmó ayer que el club italiano y el vigués tienen un acuerdo para la cesión del futbolista esta temporada, lo que viene siendo un traspaso porque el contrato que unía a la entidad trasalpina con el internacional italiano termina el próximo mes de junio. Desde Italia se apunta que el acuerdo entre el jugador y los responsables célticos podría incluir, de hecho, un año opcional. Horas después, el Celta confirmó la noticia, aunque la incorporación del ex del Villarreal está pendiente del reconocimiento médico.

Las pruebas médicas no parecen en el caso de Rossi un mero trámite, ya que la carrera del atacante ha estado marcada por las lesiones en los últimos años. En este sentido, el propio Paulo Sousa se mostró ayer satisfecho del trabajo realizado con el jugador, además de explicar por qué no seguirá en la Fiorentina. "Estoy orgulloso de ayudar a un campeón que vive para el fútbol a volver a jugar después de dos años muy difíciles. Hemos trabajado para ponerlo en condiciones de jugar. Pero el equipo está por delante de todo, yo hago mis elecciones y creo que éste es el paso correcto a dar. Ha tenido continuidad y tanto el club como yo y mi cuerpo técnico hemos estado muy cerca de él", dijo el luso.

Mientras tanto, la opción de Munir el Haddadi se esfumó al preferir el Barcelona cederlo al Valencia antes que al Celta, pese a las preferencias mostradas por el futboltista.

El de Rossi es el quinto fichaje del Celta para la presente temporada, tras la llegada de Naranjo, Lemos, Roncaglia y Sisto. El club sigue trabajando y no descarta la llegada de un sexto hombre.n