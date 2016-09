Rossi, principal novedad en una lista sin Marcelo Díaz ni Guidetti

La gran incógnita en la lista de convocados era saber si Marcelo Día estaría finalmente disponible. La previsión de los servicios médicos invitaba a pensar que no, pero el propio Berizzo aseguró días atrás que no estaba descartado para recibir al Atlético. Finalmente, 'Chelo' Díaz no entró en una lista de la que también se cayeron por lesión Claudio Beauvue, Carles Planas, Rubén Blanco y Fabián Orellana. A estas cinco ausencias hay que añadir la de Guidetti, que no regresó de su concentración con la selección de Suecia al tener permiso por su inminente paternidad.

Berizzo descartó a Andreu Fontás y David Costas e incluyó en la lista de convocados a los jugadores del filial Iván Villar –sustituto una vez más de Rubén Blanco– y Pape Cheikh, que ocupa el hueco dejado por Marcelo Díaz.

El 'Toto' valoró ayer el hecho de contar esta temporada con una plantilla más amplia: "A Díaz y a Rubén los recuperamos la semana que viene, Orellana y Planas demorarán dos o tres semanas más. En estos momentos es cuando el número de futbolistas se agradece, cuando todo el mundo tiene que estar preparado para sentirse titular trabajando con la mentalidad de un suplente. Es ahora cuando mis palabras del principio tienen sentido si logramos que se subsane cualquier ausencia. La continuidad de partidos nos puede poner muy bien o nos puede lastimar".n